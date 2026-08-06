تحلیل تکنیکال امروز Virtuals Protocol (VIRTUAL) صفحه تحلیل Virtuals Protocol، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه VIRTUAL، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Virtuals Protocol را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Virtuals Protocol (VIRTUAL) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.5647 -- -0.93% -12.35% -22.59%

Virtuals Protocol اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Virtuals Protocol در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خنثی فروش 10 خنثی 5 خرید 11 میانگین‌ های متحرک : فروش فروش 8 خنثی 2 خرید 4 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 2 خنثی 3 خرید 7 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.564 0.5639 مقاومت دوم 0.5639 0.5638 مقاومت اول 0.5638 0.5638 نقطه محوری 0.5637 0.5637 حمایت اول 0.5636 0.5636 حمایت دوم 0.5635 0.5636 حمایت سوم 0.5634 0.5635

سیگنال‌ های بازار Virtuals Protocol حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص 0.02M $4.97 M $4.95 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.21M خریدهای فعال 3 روزه $1.91 M فروش‌ های فعال 3 روزه $1.70 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.04M خریدهای فعال 7 روزه $8.71 M فروش‌ های فعال 7 روزه $8.75 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Virtuals Protocol جریان سرمایه خالص ورودی قیمت VIRTUALUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-16 -$0.02 M 0.57 2026-08-15 -$0.07 M 0.56 2026-08-14 -$0.60 M 0.57 2026-08-13 -$0.62 M 0.58 2026-08-12 $1.59 M 0.61 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Virtuals Protocol (VIRTUAL) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Virtuals Protocol را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT VIRTUAL $0.5646 $0.5646 $0.5646 +0.44% 252.52K (USDT) معامله کنید / USDC VIRTUAL $0.5638 $0.5638 $0.5638 +0.33% 104.76K (USDT) معامله کنید