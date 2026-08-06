تحلیل تکنیکال امروز Vine Coin (VINE) صفحه تحلیل Vine Coin، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه VINE، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Vine Coin را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Vine Coin (VINE) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.006694 -- -9.72% -25.54% -58.94%

Vine Coin اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Vine Coin در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 6 خنثی 4 خرید 16 میانگین‌ های متحرک : خرید فروش 5 خنثی 0 خرید 9 شاخص‌ های تکنیکال : خرید قوی فروش 1 خنثی 4 خرید 7 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.006707 0.006704 مقاومت دوم 0.006704 0.006702 مقاومت اول 0.006702 0.006701 نقطه محوری 0.006699 0.006699 حمایت اول 0.006697 0.006697 حمایت دوم 0.006694 0.006696 حمایت سوم 0.006692 0.006694

سیگنال‌ های بازار Vine Coin حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.21M $4.03 M $4.24 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.08 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.08 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.00M خریدهای فعال 7 روزه $0.41 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.41 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Vine Coin جریان سرمایه خالص ورودی قیمت VINEUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-16 $0.00 M 0.01 2026-08-15 $0.00 M 0.01 2026-08-14 -$0.01 M 0.01 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 -$0.02 M 0.01 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Vine Coin (VINE) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Vine Coin را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT VINE $0.006694 $0.006694 $0.006694 -0.31% 9.91M (USDT) معامله کنید