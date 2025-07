اطلاعات VEMP (VEMP).

vEmpire DDAO is a unique protocol which facilitates Metaverse token staking onto its platform, redistributing profits to its users and its new form of Democratic DAO.Alongside its staking of AXS, MANA, SAND, STARL & Ethereum they also have their play to earn game launching in November 2021.

وب‌ سایت رسمی: https://vemp.xyz وایت پیپر https://2432503192-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3Fm3GVNNJOSvH6h9bfX4%2Fuploads%2FJ7YCRkrWQGj7dPb7fdME%2FvEmpire%20Whitepaper.pdf?alt=media&token=76b760c9-f736-44b2-94eb-bac364f57e6a کاوشگر بلوک: https://arbiscan.io/token/0xaf7e3f16d747e77e927dc94287f86eb95a64d83d