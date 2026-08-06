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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره USELESS COIN ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره USELESS COIN ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز USELESS COIN (USELESS)

تحلیل تکنیکال امروز USELESS COIN (USELESS)

صفحه تحلیل USELESS COIN، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه USELESS، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل USELESS COIN را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت USELESS COIN (USELESS)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.039961---1.40%-41.24%-33.07%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت USELESS COIN

USELESS COIN اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت USELESS COIN در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
فروش
فروش 15
خنثی 2
خرید 9
میانگین‌ های متحرک:فروش قویفروش 12خنثی 0خرید 2
شاخص‌ های تکنیکال:خریدفروش 3خنثی 2خرید 7
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.04007
0.04006
مقاومت دوم
0.04006
0.04006
مقاومت اول
0.04006
0.04006
نقطه محوری
0.04005
0.04005
حمایت اول
0.04005
0.04005
حمایت دوم
0.04004
0.04005
حمایت سوم
0.04004
0.04004

سیگنال‌ های بازار USELESS COIN

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
0.05M
$4.02 M
$3.97 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
-0.02M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.44 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.46 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
-0.06M
خریدهای فعال 7 روزه
$1.49 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$1.55 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

USELESS COIN جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت USELESSUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-16$0.04 M0.04
2026-08-15$0.06 M0.04
2026-08-14$0.17 M0.04
2026-08-13$0.20 M0.04
2026-08-12-$0.04 M0.03

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره USELESS COIN بیشتر کاوش کنید

معامله USELESS COIN (USELESS) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای USELESS COIN را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTUSELESS
$0.039961
$0.039961$0.039961
+4.15%
1.89M (USDT)
/USDCUSELESS
$0.03996
$0.03996$0.03996
+4.22%
1.36M (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب USELESS به USD

مقدار

USELESS
USELESS
USD
USD

1 USELESS = 0.039961 USD

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