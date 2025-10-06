قیمت لحظه‌ ای Unstable Tether امروز برابر است با 0.000228 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت USDUT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت USDUT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Unstable Tether امروز برابر است با 0.000228 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت USDUT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت USDUT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Unstable Tether

Unstable Tether قیمت لحظه ای(USDUT)

قیمت لحظه‌ ای 1 USDUT به USD:

$0.000228
$0.000228
-0.56%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Unstable Tether (USDUT)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:22:51 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Unstable Tether (USDUT) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.0001559
$ 0.0001559
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.0002431
$ 0.0002431
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.0001559
$ 0.0001559

$ 0.0002431
$ 0.0002431

--
--

--
--

+1.64%

-0.55%

+44.39%

+44.39%

قیمت لحظه‌ ای Unstable Tether (USDUT) برابر است با $ 0.000228. در 24 ساعت گذشته، USDUT در بازه قیمتی حداقل $ 0.0001559 تا حداکثر $ 0.0002431 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته USDUT برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، USDUT در یک ساعت گذشته +1.64%، در 24 ساعت گذشته -0.55% و در 7 روز گذشته +44.39% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Unstable Tether (USDUT)

--
--

$ 56.71K
$ 56.71K

$ 0.00
$ 0.00

--
--

--
--

SOL

ارزش بازار فعلی Unstable Tether برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.71K. عرضه در گردش USDUT برابر است با --، و عرضه کل آن -- می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن -- است.

تاریخچه قیمت Unstable Tether (USDUT) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Unstable Tether برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000001284-0.55%
30 روز$ -0.000425-65.09%
60 روز$ -0.001772-88.60%
90 روز$ -0.001772-88.60%
تغییر قیمت امروز Unstable Tether

امروز، USDUT تغییر $ -0.000001284 (-0.55%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Unstable Tether

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.000425 (-65.09%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Unstable Tether

با گسترش بازه به 60 روز، USDUT تغییر $ -0.001772 (-88.60%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Unstable Tether

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.001772 (-88.60%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Unstable Tether (USDUT) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Unstable Tether را ببینید.

Unstable TetherUSDUT چیست

USDUT یک میم کوین با محوریت «پیوند ناپایدار دلار» است که روایت آن حول ناپایداری عمدی برای ایجاد علاقه سفته‌بازی شکل گرفته است.

هم اکنون Unstable Tether در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Unstable Tether خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ USDUT را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Unstable Tether را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Unstable Tether شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Unstable Tether (USD)

ارزش Unstable Tether (USDUT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Unstable Tether (USDUT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Unstable Tether را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Unstable Tether را بررسی کنید!

توکنومیکس Unstable Tether (USDUT)

درک، توکنومیکس Unstable Tether (USDUT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده USDUT بیشتر بدانید!

نحوه خریدUnstable Tether (USDUT)

آیا به دنبال نحوه خرید Unstable Tether هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Unstable Tether را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

USDUT به ارزهای محلی

1 Unstable Tether(USDUT) به VND
5.99982
1 Unstable Tether(USDUT) به AUD
A$0.00034656
1 Unstable Tether(USDUT) به GBP
0.00016872
1 Unstable Tether(USDUT) به EUR
0.0001938
1 Unstable Tether(USDUT) به USD
$0.000228
1 Unstable Tether(USDUT) به MYR
RM0.0009576
1 Unstable Tether(USDUT) به TRY
0.00956688
1 Unstable Tether(USDUT) به JPY
¥0.034656
1 Unstable Tether(USDUT) به ARS
ARS$0.32664648
1 Unstable Tether(USDUT) به RUB
0.01806444
1 Unstable Tether(USDUT) به INR
0.02011416
1 Unstable Tether(USDUT) به IDR
Rp3.79999848
1 Unstable Tether(USDUT) به PHP
0.01347708
1 Unstable Tether(USDUT) به EGP
￡E.0.01081632
1 Unstable Tether(USDUT) به BRL
R$0.00122436
1 Unstable Tether(USDUT) به CAD
C$0.00031692
1 Unstable Tether(USDUT) به BDT
0.02790264
1 Unstable Tether(USDUT) به NGN
0.33236016
1 Unstable Tether(USDUT) به COP
$0.8769222
1 Unstable Tether(USDUT) به ZAR
R.0.00392388
1 Unstable Tether(USDUT) به UAH
0.00960336
1 Unstable Tether(USDUT) به TZS
T.Sh.0.56296164
1 Unstable Tether(USDUT) به VES
Bs0.048564
1 Unstable Tether(USDUT) به CLP
$0.21432
1 Unstable Tether(USDUT) به PKR
Rs0.06436896
1 Unstable Tether(USDUT) به KZT
0.12264576
1 Unstable Tether(USDUT) به THB
฿0.0074328
1 Unstable Tether(USDUT) به TWD
NT$0.00698364
1 Unstable Tether(USDUT) به AED
د.إ0.00083676
1 Unstable Tether(USDUT) به CHF
Fr0.00018012
1 Unstable Tether(USDUT) به HKD
HK$0.00176928
1 Unstable Tether(USDUT) به AMD
֏0.08762268
1 Unstable Tether(USDUT) به MAD
.د.م0.00210216
1 Unstable Tether(USDUT) به MXN
$0.00419292
1 Unstable Tether(USDUT) به SAR
ريال0.000855
1 Unstable Tether(USDUT) به ETB
Br0.03453288
1 Unstable Tether(USDUT) به KES
KSh0.02947584
1 Unstable Tether(USDUT) به JOD
د.أ0.000161652
1 Unstable Tether(USDUT) به PLN
0.00082764
1 Unstable Tether(USDUT) به RON
лв0.00099408
1 Unstable Tether(USDUT) به SEK
kr0.00213408
1 Unstable Tether(USDUT) به BGN
лв0.00038076
1 Unstable Tether(USDUT) به HUF
Ft0.07602432
1 Unstable Tether(USDUT) به CZK
0.0047538
1 Unstable Tether(USDUT) به KWD
د.ك0.000069768
1 Unstable Tether(USDUT) به ILS
0.000741
1 Unstable Tether(USDUT) به BOB
Bs0.00157776
1 Unstable Tether(USDUT) به AZN
0.0003876
1 Unstable Tether(USDUT) به TJS
SM0.002109
1 Unstable Tether(USDUT) به GEL
0.00062016
1 Unstable Tether(USDUT) به AOA
Kz0.20859948
1 Unstable Tether(USDUT) به BHD
.د.ب0.000085728
1 Unstable Tether(USDUT) به BMD
$0.000228
1 Unstable Tether(USDUT) به DKK
kr0.0014592
1 Unstable Tether(USDUT) به HNL
L0.0060078
1 Unstable Tether(USDUT) به MUR
0.01036944
1 Unstable Tether(USDUT) به NAD
$0.00392616
1 Unstable Tether(USDUT) به NOK
kr0.00227316
1 Unstable Tether(USDUT) به NZD
$0.00039444
1 Unstable Tether(USDUT) به PAB
B/.0.000228
1 Unstable Tether(USDUT) به PGK
K0.0009576
1 Unstable Tether(USDUT) به QAR
ر.ق0.00082992
1 Unstable Tether(USDUT) به RSD
дин.0.02292312
1 Unstable Tether(USDUT) به UZS
soʻm2.78048736
1 Unstable Tether(USDUT) به ALL
L0.0189582
1 Unstable Tether(USDUT) به ANG
ƒ0.00040812
1 Unstable Tether(USDUT) به AWG
ƒ0.0004104
1 Unstable Tether(USDUT) به BBD
$0.000456
1 Unstable Tether(USDUT) به BAM
KM0.00038304
1 Unstable Tether(USDUT) به BIF
Fr0.678528
1 Unstable Tether(USDUT) به BND
$0.00029412
1 Unstable Tether(USDUT) به BSD
$0.000228
1 Unstable Tether(USDUT) به JMD
$0.0365598
1 Unstable Tether(USDUT) به KHR
0.919353
1 Unstable Tether(USDUT) به KMF
Fr0.096444
1 Unstable Tether(USDUT) به LAK
4.95652164
1 Unstable Tether(USDUT) به LKR
රු0.06936216
1 Unstable Tether(USDUT) به MDL
L0.00386232
1 Unstable Tether(USDUT) به MGA
Ar1.0224204
1 Unstable Tether(USDUT) به MOP
P0.001824
1 Unstable Tether(USDUT) به MVR
0.0034884
1 Unstable Tether(USDUT) به MWK
MK0.39583308
1 Unstable Tether(USDUT) به MZN
MT0.01457148
1 Unstable Tether(USDUT) به NPR
रु0.03218904
1 Unstable Tether(USDUT) به PYG
1.616976
1 Unstable Tether(USDUT) به RWF
Fr0.330828
1 Unstable Tether(USDUT) به SBD
$0.00187644
1 Unstable Tether(USDUT) به SCR
0.00311676
1 Unstable Tether(USDUT) به SRD
$0.00909492
1 Unstable Tether(USDUT) به SVC
$0.001995
1 Unstable Tether(USDUT) به SZL
L0.00392616
1 Unstable Tether(USDUT) به TMT
m0.00080028
1 Unstable Tether(USDUT) به TND
د.ت0.000665304
1 Unstable Tether(USDUT) به TTD
$0.00154812
1 Unstable Tether(USDUT) به UGX
Sh0.794352
1 Unstable Tether(USDUT) به XAF
Fr0.128136
1 Unstable Tether(USDUT) به XCD
$0.0006156
1 Unstable Tether(USDUT) به XOF
Fr0.128136
1 Unstable Tether(USDUT) به XPF
Fr0.023256
1 Unstable Tether(USDUT) به BWP
P0.0030438
1 Unstable Tether(USDUT) به BZD
$0.00045828
1 Unstable Tether(USDUT) به CVE
$0.02163948
1 Unstable Tether(USDUT) به DJF
Fr0.040356
1 Unstable Tether(USDUT) به DOP
$0.0146034
1 Unstable Tether(USDUT) به DZD
د.ج0.02964456
1 Unstable Tether(USDUT) به FJD
$0.00051528
1 Unstable Tether(USDUT) به GNF
Fr1.98246
1 Unstable Tether(USDUT) به GTQ
Q0.00174648
1 Unstable Tether(USDUT) به GYD
$0.04773864
1 Unstable Tether(USDUT) به ISK
kr0.027816

امروز Unstable Tether (USDUT) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای USDUT به واحد USD برابر است با 0.000228 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی USDUT نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی USDUT نسبت به USD برابر است با $ 0.000228. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Unstable Tether چقدر است؟
ارزش بازار USDUT برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش USDUT چقدر است؟
عرضه در گردش USDUT برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت USDUT چقدر بوده است؟
USDUT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت USDUT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
USDUT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات USDUT چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای USDUT برابر است با $ 56.71K USD.
آیا USDUT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد USDUT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت USDUT مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:22:51 (UTC+8)

