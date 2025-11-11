با بینش‌ های کلیدی در مورد U Coin (UCOIN)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت U Coin (UCOIN)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

کوین U-topia یک شرکت رسانه ای غیرمتمرکز با ابزارهای مالی برای تمام سنین است که مالکیت معنوی مشهور جهان را به Web3 متصل می کند تا جذب کاربر را در تمام زنجیره ها افزایش دهد. ما با کیف پول Chain Abstraction خود به مشارکت در محصولات رسانه‌ای پاداش می‌دهیم، محدودیت‌های داشتن ارز دیجیتال خاص در کیف پول شما را از بین می‌بریم و با ابزارهای Account Abstraction خود، پاداش‌های بیشتری را در دسترس قرار می‌دهیم. هر رمزنگاری غیر بومی می‌تواند در هر زمانی به پاداش‌ها دسترسی داشته باشد.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی U Coin (UCOIN) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

