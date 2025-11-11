اقتصاد توکنی U Coin (UCOIN)

اقتصاد توکنی U Coin (UCOIN)

با بینش‌ های کلیدی در مورد U Coin (UCOIN)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 15:46:16 (UTC+8)
USD

اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت U Coin (UCOIN)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت U Coin (UCOIN)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
کل عرضه:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
منبع تغذیه در گردش:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 5.25M
$ 5.25M$ 5.25M
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 0.06422
$ 0.06422$ 0.06422
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 0.005203406063072631
$ 0.005203406063072631$ 0.005203406063072631
قیمت فعلی:
$ 0.00525
$ 0.00525$ 0.00525

اطلاعات U Coin (UCOIN).

کوین U-topia یک شرکت رسانه ای غیرمتمرکز با ابزارهای مالی برای تمام سنین است که مالکیت معنوی مشهور جهان را به Web3 متصل می کند تا جذب کاربر را در تمام زنجیره ها افزایش دهد. ما با کیف پول Chain Abstraction خود به مشارکت در محصولات رسانه‌ای پاداش می‌دهیم، محدودیت‌های داشتن ارز دیجیتال خاص در کیف پول شما را از بین می‌بریم و با ابزارهای Account Abstraction خود، پاداش‌های بیشتری را در دسترس قرار می‌دهیم. هر رمزنگاری غیر بومی می‌تواند در هر زمانی به پاداش‌ها دسترسی داشته باشد.

وب‌ سایت رسمی:
https://www.u-topia.com/
وایت پیپر
https://docsend.com/view/pw4sxkdkkbihtjxh
کاوشگر بلوک:
https://bscscan.com/token/0xe07710cdcd1c9f0fb04bfd013f9854e4552671ce

توکنومیکس U Coin (UCOIN): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی U Coin (UCOIN) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های UCOIN که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های UCOIN که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی UCOIN را درک کردید، قیمت زنده توکن UCOIN را بررسی کنید!

نحوه خرید UCOIN

آیا علاقه‌ مند به اضافه کردن U Coin (UCOIN) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش‌ های مختلفی برای خرید UCOIN، از جمله کارت‌ های اعتباری، حواله‌ های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می‌ کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می‌ کند.

تاریخچه قیمت U Coin (UCOIN)

تحلیل تاریخچه قیمت UCOIN به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند.

پیش‌ بینی قیمت UCOIN

می‌خواهید بدانید که UCOIN به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت UCOIN ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

چرا باید MEXC را انتخاب کنید؟

پلتفرم MEXC یکی از برترین صرافی‌ های ارز دیجیتال در جهان است که مورد اعتماد میلیون‌ ها کاربر در سراسر جهان است. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC ساده‌ ترین راه برای انجام معاملات ارز دیجیتال برای شماست.

بیش از 4,000 جفت معاملاتی در بازارهای اسپات و فیوچرز
سریع‌ ترین لیست شدن توکن در بین صرافی‌ های متمرکز (CEX)
رتبه اول لیکوئیدیتی در سراسر بازار
کمترین هزینه، پشتیبانی 24 ساعته در هفت روز از هفته از مشتریان
شفافیت بیش از 100% در ذخیره توکن برای وجوه کاربران
آستانه بسیار پایین: خرید ارز دیجیتال فقط با 1 USDT
mc_how_why_title
خرید کریپتو فقط با 1 USDT: ساده ترین راه شما به دنیای ارز های دیجیتال!

سلب مسئولیت

داده‌های توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی‌ کند. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.

لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.