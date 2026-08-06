خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام
سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره UnifAI ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره UnifAI ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

اطلاعات بیشتر درباره UAI

اطلاعات قیمت UAI

جفت UAI چیست؟

وایت‌ پیپر UAI

وب‌سایت رسمی UAI

توکنومیکس UAI

پیش‌بینی قیمت UAI

تاریخچه UAI

راهنمای خرید UAI

مبدل UAI به ارز فیات

اسپات UAI

فیوچرز USDT-M UAI

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

تحلیل تکنیکال امروز UnifAI (UAI)

تحلیل تکنیکال امروز UnifAI (UAI)

صفحه تحلیل UnifAI، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه UAI، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل UnifAI را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت UnifAI (UAI)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.2513--+1.57%-32.18%+10.70%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت UnifAI

UnifAI اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت UnifAI در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خنثی
فروش 11
خنثی 7
خرید 8
میانگین‌ های متحرک:فروشفروش 8خنثی 1خرید 5
شاخص‌ های تکنیکال:خنثیفروش 3خنثی 6خرید 3
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.2523
0.2523
مقاومت دوم
0.2523
0.2522
مقاومت اول
0.2522
0.2522
نقطه محوری
0.2522
0.2522
حمایت اول
0.2521
0.2521
حمایت دوم
0.2521
0.2521
حمایت سوم
0.252
0.2521

سیگنال‌ های بازار UnifAI

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.12M
$1.50 M
$1.62 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
-0.05M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.46 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.51 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
-0.13M
خریدهای فعال 7 روزه
$2.16 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$2.29 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

UnifAI جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت UAIUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-16$0.00 M0.25
2026-08-15$0.01 M0.25
2026-08-14-$0.01 M0.26
2026-08-13$0.00 M0.25
2026-08-12-$0.04 M0.25

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره UnifAI بیشتر کاوش کنید

معامله UnifAI (UAI) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای UnifAI را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTUAI
$0.2515
$0.2515$0.2515
+1.45%
376.61K (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب UAI به USD

مقدار

UAI
UAI
USD
USD

1 UAI = 0.2513 USD

تحلیل تکنیکال بیشتر در مورد ارزهای دیجیتال

تحلیل‌ های قیمت ارزهای دیجیتال پرطرفدار بیشتری را بیابید.