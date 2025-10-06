قیمت لحظه‌ ای Tuna Chain امروز برابر است با 0.001361 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TUNACHAIN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TUNACHAIN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Tuna Chain امروز برابر است با 0.001361 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TUNACHAIN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TUNACHAIN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Tuna Chain

Tuna Chain قیمت لحظه ای(TUNACHAIN)

قیمت لحظه‌ ای 1 TUNACHAIN به USD:

$0.0013608
-0.05%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Tuna Chain (TUNACHAIN)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:21:31 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Tuna Chain (TUNACHAIN) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.0012572
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.0014038
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.0012572
$ 0.0014038
--
--
+0.04%

-0.05%

-8.91%

-8.91%

قیمت لحظه‌ ای Tuna Chain (TUNACHAIN) برابر است با $ 0.001361. در 24 ساعت گذشته، TUNACHAIN در بازه قیمتی حداقل $ 0.0012572 تا حداکثر $ 0.0014038 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته TUNACHAIN برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، TUNACHAIN در یک ساعت گذشته +0.04%، در 24 ساعت گذشته -0.05% و در 7 روز گذشته -8.91% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Tuna Chain (TUNACHAIN)

--
$ 56.23K
$ 285.81K
--
210,000,000
ETH

ارزش بازار فعلی Tuna Chain برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.23K. عرضه در گردش TUNACHAIN برابر است با --، و عرضه کل آن 210000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 285.81K است.

تاریخچه قیمت Tuna Chain (TUNACHAIN) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Tuna Chain برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000000681-0.05%
30 روز$ +0.0006768+98.91%
60 روز$ +0.0006985+105.43%
90 روز$ +0.0007898+138.27%
تغییر قیمت امروز Tuna Chain

امروز، TUNACHAIN تغییر $ -0.000000681 (-0.05%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Tuna Chain

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.0006768 (+98.91%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Tuna Chain

با گسترش بازه به 60 روز، TUNACHAIN تغییر $ +0.0006985 (+105.43%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Tuna Chain

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.0007898 (+138.27%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Tuna Chain (TUNACHAIN) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Tuna Chain را ببینید.

Tuna ChainTUNACHAIN چیست

Tuna Chain, as a breakthrough Layer2 solution on the Bitcoin network, featuring a native stablecoin and a Hybrid ZK-OP solution. It seamlessly fuses Bitcoin's security with Ethereum's versatility and is posied to redefine the boundaries of blockchain functionality.

هم اکنون Tuna Chain در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Tuna Chain خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ TUNACHAIN را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Tuna Chain را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Tuna Chain شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Tuna Chain (USD)

ارزش Tuna Chain (TUNACHAIN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Tuna Chain (TUNACHAIN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Tuna Chain را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Tuna Chain را بررسی کنید!

توکنومیکس Tuna Chain (TUNACHAIN)

درک، توکنومیکس Tuna Chain (TUNACHAIN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TUNACHAIN بیشتر بدانید!

نحوه خریدTuna Chain (TUNACHAIN)

آیا به دنبال نحوه خرید Tuna Chain هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Tuna Chain را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

TUNACHAIN به ارزهای محلی

1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به VND
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به AUD
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به GBP
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به EUR
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به USD
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به MYR
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به TRY
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به JPY
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به ARS
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به RUB
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به INR
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به IDR
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به PHP
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به EGP
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به BRL
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به CAD
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به BDT
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به NGN
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به COP
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به ZAR
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به UAH
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به TZS
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به VES
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به CLP
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به PKR
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به KZT
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به THB
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به TWD
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به AED
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به CHF
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به HKD
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به AMD
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به MAD
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به MXN
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به SAR
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به ETB
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به KES
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به JOD
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به PLN
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به RON
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به SEK
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به BGN
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به HUF
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به CZK
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به KWD
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به ILS
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به BOB
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به AZN
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به TJS
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به GEL
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به AOA
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به BHD
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به BMD
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به DKK
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به HNL
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به MUR
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به NAD
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به NOK
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به NZD
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به PAB
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به PGK
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به QAR
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به RSD
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به UZS
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به ALL
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به ANG
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به AWG
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به BBD
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به BAM
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به BIF
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به BND
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به BSD
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به JMD
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به KHR
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به KMF
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به LAK
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به LKR
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به MDL
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به MGA
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به MOP
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به MVR
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به MWK
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به MZN
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به NPR
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به PYG
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به RWF
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به SBD
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به SCR
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به SRD
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به SVC
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به SZL
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به TMT
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به TND
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به TTD
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به UGX
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به XAF
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به XCD
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به XOF
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به XPF
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به BWP
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به BZD
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به CVE
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به DJF
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به DOP
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به DZD
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به FJD
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به GNF
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به GTQ
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به GYD
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) به ISK
منابع Tuna Chain

برای درک عمیق‌ تر Tuna Chain، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Tuna Chain
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Tuna Chain

امروز Tuna Chain (TUNACHAIN) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای TUNACHAIN به واحد USD برابر است با 0.001361 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی TUNACHAIN نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی TUNACHAIN نسبت به USD برابر است با $ 0.001361. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Tuna Chain چقدر است؟
ارزش بازار TUNACHAIN برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش TUNACHAIN چقدر است؟
عرضه در گردش TUNACHAIN برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت TUNACHAIN چقدر بوده است؟
TUNACHAIN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت TUNACHAIN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
TUNACHAIN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات TUNACHAIN چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TUNACHAIN برابر است با $ 56.23K USD.
آیا TUNACHAIN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد TUNACHAIN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TUNACHAIN مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:21:31 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Tuna Chain (TUNACHAIN)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

