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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Swarm Network ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Swarm Network ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز Swarm Network (TRUTH)

تحلیل تکنیکال امروز Swarm Network (TRUTH)

صفحه تحلیل Swarm Network، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه TRUTH، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Swarm Network را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Swarm Network (TRUTH)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.012749---5.75%+3.98%-31.17%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Swarm Network

Swarm Network اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Swarm Network در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خرید
فروش 8
خنثی 3
خرید 15
میانگین‌ های متحرک:خرید قویفروش 1خنثی 1خرید 12
شاخص‌ های تکنیکال:فروشفروش 7خنثی 2خرید 3
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.012811
0.012802
مقاومت دوم
0.012802
0.012797
مقاومت اول
0.012798
0.012794
نقطه محوری
0.012789
0.012789
حمایت اول
0.012785
0.012784
حمایت دوم
0.012776
0.012781
حمایت سوم
0.012772
0.012776

سیگنال‌ های بازار Swarm Network

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.12M
$3.03 M
$3.15 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
-0.01M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.04 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.05 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
-0.01M
خریدهای فعال 7 روزه
$0.21 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$0.23 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Swarm Network جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت TRUTHUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

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معامله Swarm Network (TRUTH) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Swarm Network را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTTRUTH
$0.012753
$0.012753$0.012753
-0.70%
14.31M (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب TRUTH به USD

مقدار

TRUTH
TRUTH
USD
USD

1 TRUTH = 0.012749 USD

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