ترن فایننس (Tren Finance) اولین پروتکل وام‌ گیری استیبل‌ کوین هوش مصنوعی کاملاً مستقل است که در آن بیش از 20 عامل متخصص هوش مصنوعی تمام عملیات را بدون دخالت انسان مدیریت می‌کنند و امکان وام‌گیری در برابر توکن‌های LP، سپرده‌ های بازار پول و موقعیت‌ پوزیشن بازخرید شده را برای آزادسازی میلیاردها نقدینگی غیرفعال فراهم می‌کنند. مدل وام همتا به عامل ترن، مالون، به کاربران این امکان را می‌دهد که مستقیماً با شرایط شخصی‌ سازی شده وام بگیرند و وام‌ های فوری را در برابر هر دارایی درون زنجیره‌ای از جمله NFTها، توکن‌ های واگذار شده و دارایی‌های تازه راه‌اندازی شده با شرایط شخصی‌ سازی شده بر اساس سابقه کاربر ارائه می‌ دهد.