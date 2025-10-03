قیمت لحظه‌ ای Tren Finance امروز برابر است با 0.00007517 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TREN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TREN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Tren Finance امروز برابر است با 0.00007517 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TREN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TREN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره TREN

اطلاعات قیمت TREN

وایت‌ پیپر TREN

وب‌سایت رسمی TREN

توکنومیکس TREN

پیش‌بینی قیمت TREN

تاریخچه TREN

راهنمای خرید TREN

مبدل TREN به ارز فیات

اسپات TREN

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Tren Finance

Tren Finance قیمت لحظه ای(TREN)

قیمت لحظه‌ ای 1 TREN به USD:

$0.00007519
$0.00007519$0.00007519
+0.09%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Tren Finance (TREN)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:58:37 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Tren Finance (TREN) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00007329
$ 0.00007329$ 0.00007329
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00007542
$ 0.00007542$ 0.00007542
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00007329
$ 0.00007329$ 0.00007329

$ 0.00007542
$ 0.00007542$ 0.00007542

--
----

--
----

+0.46%

+0.09%

-14.17%

-14.17%

قیمت لحظه‌ ای Tren Finance (TREN) برابر است با $ 0.00007517. در 24 ساعت گذشته، TREN در بازه قیمتی حداقل $ 0.00007329 تا حداکثر $ 0.00007542 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته TREN برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، TREN در یک ساعت گذشته +0.46%، در 24 ساعت گذشته +0.09% و در 7 روز گذشته -14.17% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Tren Finance (TREN)

--
----

$ 57.75K
$ 57.75K$ 57.75K

$ 75.17K
$ 75.17K$ 75.17K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

ارزش بازار فعلی Tren Finance برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 57.75K. عرضه در گردش TREN برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 75.17K است.

تاریخچه قیمت Tren Finance (TREN) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Tren Finance برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.0000000676+0.09%
30 روز$ -0.00007583-50.22%
60 روز$ -0.00017583-70.06%
90 روز$ -0.00492483-98.50%
تغییر قیمت امروز Tren Finance

امروز، TREN تغییر $ +0.0000000676 (+0.09%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Tren Finance

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.00007583 (-50.22%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Tren Finance

با گسترش بازه به 60 روز، TREN تغییر $ -0.00017583 (-70.06%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Tren Finance

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.00492483 (-98.50%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Tren Finance (TREN) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Tren Finance را ببینید.

Tren FinanceTREN چیست

ترن فایننس (Tren Finance) اولین پروتکل وام‌ گیری استیبل‌ کوین هوش مصنوعی کاملاً مستقل است که در آن بیش از 20 عامل متخصص هوش مصنوعی تمام عملیات را بدون دخالت انسان مدیریت می‌کنند و امکان وام‌گیری در برابر توکن‌های LP، سپرده‌ های بازار پول و موقعیت‌ پوزیشن بازخرید شده را برای آزادسازی میلیاردها نقدینگی غیرفعال فراهم می‌کنند. مدل وام همتا به عامل ترن، مالون، به کاربران این امکان را می‌دهد که مستقیماً با شرایط شخصی‌ سازی شده وام بگیرند و وام‌ های فوری را در برابر هر دارایی درون زنجیره‌ای از جمله NFTها، توکن‌ های واگذار شده و دارایی‌های تازه راه‌اندازی شده با شرایط شخصی‌ سازی شده بر اساس سابقه کاربر ارائه می‌ دهد.

هم اکنون Tren Finance در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Tren Finance خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ TREN را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Tren Finance را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Tren Finance شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Tren Finance (USD)

ارزش Tren Finance (TREN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Tren Finance (TREN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Tren Finance را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Tren Finance را بررسی کنید!

توکنومیکس Tren Finance (TREN)

درک، توکنومیکس Tren Finance (TREN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TREN بیشتر بدانید!

نحوه خریدTren Finance (TREN)

آیا به دنبال نحوه خرید Tren Finance هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Tren Finance را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

TREN به ارزهای محلی

1 Tren Finance(TREN) به VND
1.97809855
1 Tren Finance(TREN) به AUD
A$0.0001135067
1 Tren Finance(TREN) به GBP
0.0000556258
1 Tren Finance(TREN) به EUR
0.0000638945
1 Tren Finance(TREN) به USD
$0.00007517
1 Tren Finance(TREN) به MYR
RM0.000315714
1 Tren Finance(TREN) به TRY
0.0031308305
1 Tren Finance(TREN) به JPY
¥0.01104999
1 Tren Finance(TREN) به ARS
ARS$0.107079665
1 Tren Finance(TREN) به RUB
0.0061797257
1 Tren Finance(TREN) به INR
0.0066698341
1 Tren Finance(TREN) به IDR
Rp1.2528328322
1 Tren Finance(TREN) به KRW
0.1058731865
1 Tren Finance(TREN) به PHP
0.004352343
1 Tren Finance(TREN) به EGP
￡E.0.0035878641
1 Tren Finance(TREN) به BRL
R$0.0004006561
1 Tren Finance(TREN) به CAD
C$0.0001044863
1 Tren Finance(TREN) به BDT
0.0091444305
1 Tren Finance(TREN) به NGN
0.1100579004
1 Tren Finance(TREN) به COP
$0.2924902285
1 Tren Finance(TREN) به ZAR
R.0.0012944274
1 Tren Finance(TREN) به UAH
0.0031000108
1 Tren Finance(TREN) به TZS
T.Sh.0.18469269
1 Tren Finance(TREN) به VES
Bs0.01368094
1 Tren Finance(TREN) به CLP
$0.07253905
1 Tren Finance(TREN) به PKR
Rs0.0211445693
1 Tren Finance(TREN) به KZT
0.0411435478
1 Tren Finance(TREN) به THB
฿0.0024309978
1 Tren Finance(TREN) به TWD
NT$0.0022844163
1 Tren Finance(TREN) به AED
د.إ0.0002758739
1 Tren Finance(TREN) به CHF
Fr0.0000593843
1 Tren Finance(TREN) به HKD
HK$0.0005848226
1 Tren Finance(TREN) به AMD
֏0.0288006338
1 Tren Finance(TREN) به MAD
.د.م0.0006832953
1 Tren Finance(TREN) به MXN
$0.0013823763
1 Tren Finance(TREN) به SAR
ريال0.0002811358
1 Tren Finance(TREN) به ETB
Br0.0109064153
1 Tren Finance(TREN) به KES
KSh0.0097074538
1 Tren Finance(TREN) به JOD
د.أ0.00005329553
1 Tren Finance(TREN) به PLN
0.0002721154
1 Tren Finance(TREN) به RON
лв0.0003254861
1 Tren Finance(TREN) به SEK
kr0.0007043429
1 Tren Finance(TREN) به BGN
лв0.0001247822
1 Tren Finance(TREN) به HUF
Ft0.0248572156
1 Tren Finance(TREN) به CZK
0.0015530122
1 Tren Finance(TREN) به KWD
د.ك0.00002292685
1 Tren Finance(TREN) به ILS
0.000248061
1 Tren Finance(TREN) به BOB
Bs0.000518673
1 Tren Finance(TREN) به AZN
0.000127789
1 Tren Finance(TREN) به TJS
SM0.0006998327
1 Tren Finance(TREN) به GEL
0.0002044624
1 Tren Finance(TREN) به AOA
Kz0.0689000703
1 Tren Finance(TREN) به BHD
.د.ب0.00002826392
1 Tren Finance(TREN) به BMD
$0.00007517
1 Tren Finance(TREN) به DKK
kr0.0004780812
1 Tren Finance(TREN) به HNL
L0.0019656955
1 Tren Finance(TREN) به MUR
0.0034059527
1 Tren Finance(TREN) به NAD
$0.0012951791
1 Tren Finance(TREN) به NOK
kr0.0007479415
1 Tren Finance(TREN) به NZD
$0.0001285407
1 Tren Finance(TREN) به PAB
B/.0.00007517
1 Tren Finance(TREN) به PGK
K0.0003194725
1 Tren Finance(TREN) به QAR
ر.ق0.0002736188
1 Tren Finance(TREN) به RSD
дин.0.0074997109
1 Tren Finance(TREN) به UZS
soʻm0.9056624423
1 Tren Finance(TREN) به ALL
L0.0061932563
1 Tren Finance(TREN) به ANG
ƒ0.0001345543
1 Tren Finance(TREN) به AWG
ƒ0.000135306
1 Tren Finance(TREN) به BBD
$0.00015034
1 Tren Finance(TREN) به BAM
KM0.0001247822
1 Tren Finance(TREN) به BIF
Fr0.22107497
1 Tren Finance(TREN) به BND
$0.0000962176
1 Tren Finance(TREN) به BSD
$0.00007517
1 Tren Finance(TREN) به JMD
$0.0120692952
1 Tren Finance(TREN) به KHR
0.3018872302
1 Tren Finance(TREN) به KMF
Fr0.03149623
1 Tren Finance(TREN) به LAK
1.6341304021
1 Tren Finance(TREN) به LKR
Rs0.0227299046
1 Tren Finance(TREN) به MDL
L0.0012583458
1 Tren Finance(TREN) به MGA
Ar0.3355799276
1 Tren Finance(TREN) به MOP
P0.0006021117
1 Tren Finance(TREN) به MVR
0.001150101
1 Tren Finance(TREN) به MWK
MK0.1305033887
1 Tren Finance(TREN) به MZN
MT0.004803363
1 Tren Finance(TREN) به NPR
Rs0.010689174
1 Tren Finance(TREN) به PYG
0.52934714
1 Tren Finance(TREN) به RWF
Fr0.10877099
1 Tren Finance(TREN) به SBD
$0.0006194008
1 Tren Finance(TREN) به SCR
0.0010989854
1 Tren Finance(TREN) به SRD
$0.002863977
1 Tren Finance(TREN) به SVC
$0.0006569858
1 Tren Finance(TREN) به SZL
L0.0012944274
1 Tren Finance(TREN) به TMT
m0.000263095
1 Tren Finance(TREN) به TND
د.ت0.00021889504
1 Tren Finance(TREN) به TTD
$0.0005089009
1 Tren Finance(TREN) به UGX
Sh0.2600882
1 Tren Finance(TREN) به XAF
Fr0.04194486
1 Tren Finance(TREN) به XCD
$0.000202959
1 Tren Finance(TREN) به XOF
Fr0.04194486
1 Tren Finance(TREN) به XPF
Fr0.00759217
1 Tren Finance(TREN) به BWP
P0.0009982576
1 Tren Finance(TREN) به BZD
$0.0001510917
1 Tren Finance(TREN) به CVE
$0.0070592147
1 Tren Finance(TREN) به DJF
Fr0.01338026
1 Tren Finance(TREN) به DOP
$0.004705642
1 Tren Finance(TREN) به DZD
د.ج0.0097330116
1 Tren Finance(TREN) به FJD
$0.0001691325
1 Tren Finance(TREN) به GNF
Fr0.65360315
1 Tren Finance(TREN) به GTQ
Q0.0005758022
1 Tren Finance(TREN) به GYD
$0.0157187987
1 Tren Finance(TREN) به ISK
kr0.0090204

منابع Tren Finance

برای درک عمیق‌ تر Tren Finance، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Tren Finance
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Tren Finance

امروز Tren Finance (TREN) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای TREN به واحد USD برابر است با 0.00007517 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی TREN نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی TREN نسبت به USD برابر است با $ 0.00007517. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Tren Finance چقدر است؟
ارزش بازار TREN برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش TREN چقدر است؟
عرضه در گردش TREN برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت TREN چقدر بوده است؟
TREN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت TREN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
TREN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات TREN چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TREN برابر است با $ 57.75K USD.
آیا TREN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد TREN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TREN مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:58:37 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Tren Finance (TREN)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-04 13:39:16داده های زنجیره ای
ورود خالص 233.5 میلیون دلاری به ETF اسپات اتریوم آمریکا در روز گذشته
10-04 11:26:38به روز رسانی های صنعت
انتشار USDC از 75 میلیارد فراتر می‌رود، سهم بازار به 24.9% می‌رسد
10-03 10:20:00به روز رسانی های صنعت
ارزش کل بازار کریپتو به بالای 4.2 تریلیون دلار بازگشت، با افزایش 2.3 درصدی در 24 ساعت
10-03 05:17:00به روز رسانی های صنعت
بیت کوین برای اولین بار از اواسط آگوست از مرز ۱۲۰,۰۰۰ دلار عبور کرد
10-01 14:11:00به روز رسانی های صنعت
دیروز، ETF های نقدی اتریوم در آمریکا شاهد ورود خالص 127.5 میلیون دلار بودند، در حالی که ETF های نقدی بیت کوین ورود خالص 430 میلیون دلار را ثبت کردند
09-30 18:14:00به روز رسانی های صنعت
نرخ‌های فاندینگ ریت فعلی در صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز اصلی نشان می‌دهد که بازار خنثی با تمایل اندکی به نزولی بودن است

اخبار برتر

بازده مارجین فیوچرز MEXC: فرصتها و چالشهای کسب درآمد دوگانه از معاملات

October 3, 2025

معامله هوشمندتر، صفر کارمزد: چگونه سفارشات کمکی هوش مصنوعی MEXC بازی را تغییر می‌دهند

October 3, 2025

GameFi 2.0: چرا اقتصاد توکن‌ها آینده بازی‌های بلاک‌چین را تعیین خواهد کرد

October 3, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب TREN به USD

مقدار

TREN
TREN
USD
USD

1 TREN = 0.00007517 USD

معامله TREN

/USDTTREN
$0.00007519
$0.00007519$0.00007519
+0.05%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --