Tren FinanceTREN چیست

ترن فایننس (Tren Finance) اولین پروتکل وام‌ گیری استیبل‌ کوین هوش مصنوعی کاملاً مستقل است که در آن بیش از 20 عامل متخصص هوش مصنوعی تمام عملیات را بدون دخالت انسان مدیریت می‌کنند و امکان وام‌گیری در برابر توکن‌های LP، سپرده‌ های بازار پول و موقعیت‌ پوزیشن بازخرید شده را برای آزادسازی میلیاردها نقدینگی غیرفعال فراهم می‌کنند. مدل وام همتا به عامل ترن، مالون، به کاربران این امکان را می‌دهد که مستقیماً با شرایط شخصی‌ سازی شده وام بگیرند و وام‌ های فوری را در برابر هر دارایی درون زنجیره‌ای از جمله NFTها، توکن‌ های واگذار شده و دارایی‌های تازه راه‌اندازی شده با شرایط شخصی‌ سازی شده بر اساس سابقه کاربر ارائه می‌ دهد.

هم اکنون Tren Finance در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Tren Finance خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.



به‌ علاوه، می‌ توانید:

- در دسترس بودن استیکینگ TREN را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.

- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Tren Finance را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Tren Finance شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Tren Finance (USD)

ارزش Tren Finance (TREN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Tren Finance (TREN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Tren Finance را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Tren Finance را بررسی کنید!

توکنومیکس Tren Finance (TREN)

درک، توکنومیکس Tren Finance (TREN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TREN بیشتر بدانید!

نحوه خریدTren Finance (TREN)

آیا به دنبال نحوه خرید Tren Finance هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Tren Finance را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

TREN به ارزهای محلی

استفاده از مبدل را امتحان کنید

منابع Tren Finance

برای درک عمیق‌ تر Tren Finance، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Tren Finance امروز Tren Finance (TREN) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای TREN به واحد USD برابر است با 0.00007517 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی TREN نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00007517 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی TREN نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Tren Finance چقدر است؟ ارزش بازار TREN برابر است با -- USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش TREN چقدر است؟ عرضه در گردش TREN برابر است با -- USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت TREN چقدر بوده است؟ TREN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت TREN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ TREN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید. حجم معاملات TREN چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TREN برابر است با $ 57.75K USD . آیا TREN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد TREN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TREN مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Tren Finance (TREN)

زمان (UTC+8) نوع اطلاعات 10-04 13:39:16 داده های زنجیره ای ورود خالص 233.5 میلیون دلاری به ETF اسپات اتریوم آمریکا در روز گذشته 10-04 11:26:38 به روز رسانی های صنعت انتشار USDC از 75 میلیارد فراتر می‌رود، سهم بازار به 24.9% می‌رسد 10-03 10:20:00 به روز رسانی های صنعت ارزش کل بازار کریپتو به بالای 4.2 تریلیون دلار بازگشت، با افزایش 2.3 درصدی در 24 ساعت 10-03 05:17:00 به روز رسانی های صنعت بیت کوین برای اولین بار از اواسط آگوست از مرز ۱۲۰,۰۰۰ دلار عبور کرد 10-01 14:11:00 به روز رسانی های صنعت دیروز، ETF های نقدی اتریوم در آمریکا شاهد ورود خالص 127.5 میلیون دلار بودند، در حالی که ETF های نقدی بیت کوین ورود خالص 430 میلیون دلار را ثبت کردند 09-30 18:14:00 به روز رسانی های صنعت نرخ‌های فاندینگ ریت فعلی در صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز اصلی نشان می‌دهد که بازار خنثی با تمایل اندکی به نزولی بودن است

