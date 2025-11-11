Alt.town یک پلتفرم رشد ارزش سلبریتی‌ های مجازی است که به کاربران امکان می‌ دهد ارزش خالقان مجازی را به صورت دارایی‌ های دیجیتال معامله کنند. ارزش این خالقان بر اساس محتوایی که تولید می‌کنند و میزان طرفدارانشان تعیین می‌ شود. سلبریتی‌ های مجازی مانند وی‌ تیوبر ها، اینفلوئنسر های مجازی و آیدل‌های مجازی که به Alt.town می‌ پیوندند، دارایی دیجیتالی به نام DNA منتشر می‌ کنند که نماد ارزش آن‌ هاست. کاربران، از جمله طرفداران و حامیان Web3، می‌ توانند DNA سلبریتی‌ های مورد علاقه خود را خریداری کنند و هم از محتوای ارائه‌ شده توسط آن‌ ها لذت ببرند و هم انتظار افزایش ارزش این دارایی را داشته باشند. قیمت این دارایی‌ های دیجیتال از طریق معاملات کاربر به کاربر تعیین می‌ شود و این فرآیند توسط معاملات مبتنی بر دفتر سفارشات درون زنجیره ای پشتیبانی می‌گردد.