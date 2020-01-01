تحلیل تکنیکال امروز The Toad Pepe (TOAD) صفحه تحلیل The Toad Pepe، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه TOAD، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل The Toad Pepe را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت The Toad Pepe (TOAD) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.008121 -- +170.70% +170.70% +170.70%

The Toad Pepe اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت The Toad Pepe در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید قوی فروش 3 خنثی 5 خرید 18 میانگین‌ های متحرک : خرید قوی فروش 0 خنثی 0 خرید 14 شاخص‌ های تکنیکال : خنثی فروش 3 خنثی 5 خرید 4 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.0082 0.00818 مقاومت دوم 0.00818 0.00816 مقاومت اول 0.00814 0.00814 نقطه محوری 0.00812 0.00812 حمایت اول 0.00808 0.0081 حمایت دوم 0.00806 0.00808 حمایت سوم 0.00802 0.00806

سیگنال‌ های بازار The Toad Pepe حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.02M $0.07 M $0.09 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.29 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.29 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.03M خریدهای فعال 7 روزه $2.97 M فروش‌ های فعال 7 روزه $2.94 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. The Toad Pepe جریان سرمایه خالص ورودی قیمت TOADUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله The Toad Pepe (TOAD) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای The Toad Pepe را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USD1 TOAD $0.00816 $0.00816 $0.00816 -2.74% 7.27M (USDT) معامله کنید / USDT TOAD $0.008121 $0.008121 $0.008121 -3.11% 11.49M (USDT) معامله کنید