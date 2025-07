اطلاعات Tokenize Emblem (TKX).

Tokenize Xchange aims to become Asia’s leading digital assets exchange by providing a fiat to the crypto gateway for users across Asia to access the easiest way to buy, sell and manage cryptocurrency.

وب‌ سایت رسمی: https://tokenize.exchange/ وایت پیپر https://ico.tokenize.exchange/Tokenize_Xchange_Whitepaper.pdf کاوشگر بلوک: https://etherscan.io/token/0x667102BD3413bFEaa3Dffb48fa8288819E480a88