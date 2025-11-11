با بینش‌ های کلیدی در مورد Taker Protocol (TAKER)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Taker Protocol (TAKER)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

تیکِر (Taker) اولین و بزرگترین پروتکل تشویقی اکوسیستم بیت‌کوین است که برای دموکراتیزه کردن سود بیت‌کوین برای همه دارندگان جزئی بیت‌کوین طراحی شده است. این پروتکل به عنوان لایه تشویقی بیت‌کوین عمل می‌کند و از چارچوب‌های پاداش چندگانه برای تشویق میلیون‌ها کاربر به پذیرش، نگهداری و استفاده از بیت‌کوین و مشتقات آن استفاده می‌کند.

تیکِر (Taker) اولین و بزرگترین پروتکل تشویقی اکوسیستم بیت‌کوین است که برای دموکراتیزه کردن سود بیت‌کوین برای همه دارندگان جزئی بیت‌کوین طراحی شده است. این پروتکل به عنوان لایه تشویقی بیت‌کوین عمل می‌کند و از چارچوب‌های پاداش چندگانه برای تشویق میلیون‌ها کاربر به پذیرش، نگهداری و استفاده از بیت‌کوین و مشتقات آن استفاده می‌کند.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی Taker Protocol (TAKER) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

نحوه خرید TAKER آیا علاقه‌ مند به اضافه کردن Taker Protocol (TAKER) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش‌ های مختلفی برای خرید TAKER، از جمله کارت‌ های اعتباری، حواله‌ های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می‌ کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می‌ کند. همین حالا یاد بگیرید که چگونه TAKER را از MEXC خریداری کنید!

تاریخچه قیمت Taker Protocol (TAKER) تحلیل تاریخچه قیمت TAKER به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند. همین حالا تاریخچه قیمت TAKER را بررسی کنید!