تیکِر (Taker) اولین و بزرگترین پروتکل تشویقی اکوسیستم بیت‌کوین است که برای دموکراتیزه کردن سود بیت‌کوین برای همه دارندگان جزئی بیت‌کوین طراحی شده است. این پروتکل به عنوان لایه تشویقی بیت‌کوین عمل می‌کند و از چارچوب‌های پاداش چندگانه برای تشویق میلیون‌ها کاربر به پذیرش، نگهداری و استفاده از بیت‌کوین و مشتقات آن استفاده می‌کند.

پیش‌ بینی قیمت Taker Protocol (USD)

ارزش Taker Protocol (TAKER) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Taker Protocol (TAKER) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Taker Protocol را بررسی کنید.

توکنومیکس Taker Protocol (TAKER)

درک، توکنومیکس Taker Protocol (TAKER) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TAKER بیشتر بدانید!

نحوه خریدTaker Protocol (TAKER)

آیا به دنبال نحوه خرید Taker Protocol هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Taker Protocol را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

TAKER به ارزهای محلی

منابع Taker Protocol

برای درک عمیق‌ تر Taker Protocol، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Taker Protocol امروز Taker Protocol (TAKER) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای TAKER به واحد USD برابر است با 0.005582 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی TAKER نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.005582 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی TAKER نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Taker Protocol چقدر است؟ ارزش بازار TAKER برابر است با -- USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش TAKER چقدر است؟ عرضه در گردش TAKER برابر است با -- USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت TAKER چقدر بوده است؟ TAKER به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت TAKER در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ TAKER به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید. حجم معاملات TAKER چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TAKER برابر است با $ 382.09K USD . آیا TAKER در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد TAKER در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TAKER مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Taker Protocol (TAKER)

