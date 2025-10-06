قیمت لحظه‌ ای Taker Protocol امروز برابر است با 0.005582 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TAKER به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TAKER را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Taker Protocol امروز برابر است با 0.005582 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TAKER به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TAKER را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Taker Protocol

Taker Protocol قیمت لحظه ای(TAKER)

قیمت لحظه‌ ای 1 TAKER به USD:

$0.005581
$0.005581$0.005581
-0.78%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Taker Protocol (TAKER)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:09:33 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Taker Protocol (TAKER) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.005363
$ 0.005363$ 0.005363
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.006226
$ 0.006226$ 0.006226
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.005363
$ 0.005363$ 0.005363

$ 0.006226
$ 0.006226$ 0.006226

--
----

--
----

-0.02%

-0.77%

-16.83%

-16.83%

قیمت لحظه‌ ای Taker Protocol (TAKER) برابر است با $ 0.005582. در 24 ساعت گذشته، TAKER در بازه قیمتی حداقل $ 0.005363 تا حداکثر $ 0.006226 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته TAKER برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، TAKER در یک ساعت گذشته -0.02%، در 24 ساعت گذشته -0.77% و در 7 روز گذشته -16.83% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Taker Protocol (TAKER)

--
----

$ 382.09K
$ 382.09K$ 382.09K

$ 5.58M
$ 5.58M$ 5.58M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

ارزش بازار فعلی Taker Protocol برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 382.09K. عرضه در گردش TAKER برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.58M است.

تاریخچه قیمت Taker Protocol (TAKER) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Taker Protocol برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00004387-0.77%
30 روز$ -0.003828-40.69%
60 روز$ -0.006698-54.55%
90 روز$ -0.012848-69.72%
تغییر قیمت امروز Taker Protocol

امروز، TAKER تغییر $ -0.00004387 (-0.77%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Taker Protocol

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.003828 (-40.69%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Taker Protocol

با گسترش بازه به 60 روز، TAKER تغییر $ -0.006698 (-54.55%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Taker Protocol

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.012848 (-69.72%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Taker Protocol (TAKER) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Taker Protocol را ببینید.

Taker ProtocolTAKER چیست

تیکِر (Taker) اولین و بزرگترین پروتکل تشویقی اکوسیستم بیت‌کوین است که برای دموکراتیزه کردن سود بیت‌کوین برای همه دارندگان جزئی بیت‌کوین طراحی شده است. این پروتکل به عنوان لایه تشویقی بیت‌کوین عمل می‌کند و از چارچوب‌های پاداش چندگانه برای تشویق میلیون‌ها کاربر به پذیرش، نگهداری و استفاده از بیت‌کوین و مشتقات آن استفاده می‌کند.

هم اکنون Taker Protocol در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Taker Protocol خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ TAKER را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Taker Protocol را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Taker Protocol شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Taker Protocol (USD)

ارزش Taker Protocol (TAKER) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Taker Protocol (TAKER) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Taker Protocol را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Taker Protocol را بررسی کنید!

توکنومیکس Taker Protocol (TAKER)

درک، توکنومیکس Taker Protocol (TAKER) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TAKER بیشتر بدانید!

نحوه خریدTaker Protocol (TAKER)

آیا به دنبال نحوه خرید Taker Protocol هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Taker Protocol را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

منابع Taker Protocol

برای درک عمیق‌ تر Taker Protocol، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Taker Protocol

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Taker Protocol

امروز Taker Protocol (TAKER) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای TAKER به واحد USD برابر است با 0.005582 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی TAKER نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی TAKER نسبت به USD برابر است با $ 0.005582. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Taker Protocol چقدر است؟
ارزش بازار TAKER برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش TAKER چقدر است؟
عرضه در گردش TAKER برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت TAKER چقدر بوده است؟
TAKER به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت TAKER در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
TAKER به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات TAKER چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TAKER برابر است با $ 382.09K USD.
آیا TAKER در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد TAKER در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TAKER مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:09:33 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Taker Protocol (TAKER)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

