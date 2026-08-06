خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام
سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Taiko ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Taiko ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

اطلاعات بیشتر درباره TAIKO

اطلاعات قیمت TAIKO

جفت TAIKO چیست؟

وایت‌ پیپر TAIKO

وب‌سایت رسمی TAIKO

توکنومیکس TAIKO

پیش‌بینی قیمت TAIKO

تاریخچه TAIKO

راهنمای خرید TAIKO

مبدل TAIKO به ارز فیات

اسپات TAIKO

فیوچرز USDT-M TAIKO

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

تحلیل تکنیکال امروز Taiko (TAIKO)

تحلیل تکنیکال امروز Taiko (TAIKO)

صفحه تحلیل Taiko، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه TAIKO، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Taiko را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Taiko (TAIKO)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.0721---0.42%-9.54%-34.58%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Taiko

Taiko اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Taiko در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خرید قوی
فروش 4
خنثی 3
خرید 19
میانگین‌ های متحرک:خرید قویفروش 0خنثی 0خرید 14
شاخص‌ های تکنیکال:خنثیفروش 4خنثی 3خرید 5
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.0722
0.07219
مقاومت دوم
0.07219
0.07219
مقاومت اول
0.07219
0.07219
نقطه محوری
0.07218
0.07218
حمایت اول
0.07218
0.07218
حمایت دوم
0.07217
0.07218
حمایت سوم
0.07217
0.07217

سیگنال‌ های بازار Taiko

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-1.00M
$5.66 M
$6.66 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.00M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.01 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.01 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
0.00M
خریدهای فعال 7 روزه
$0.03 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$0.03 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Taiko جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت TAIKOUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-16$0.00 M0.07
2026-08-15$0.00 M0.07
2026-08-14$0.00 M0.07
2026-08-13$0.00 M0.07
2026-08-12$0.00 M0.07

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره Taiko بیشتر کاوش کنید

معامله Taiko (TAIKO) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Taiko را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTTAIKO
$0.0719
$0.0719$0.0719
+0.27%
779.28K (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب TAIKO به USD

مقدار

TAIKO
TAIKO
USD
USD

1 TAIKO = 0.0721 USD

تحلیل تکنیکال بیشتر در مورد ارزهای دیجیتال

تحلیل‌ های قیمت ارزهای دیجیتال پرطرفدار بیشتری را بیابید.