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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Maple Finance ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Maple Finance ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز Maple Finance (SYRUP)

تحلیل تکنیکال امروز Maple Finance (SYRUP)

صفحه تحلیل Maple Finance، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه SYRUP، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Maple Finance را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Maple Finance (SYRUP)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.16241--+7.94%-12.24%-23.82%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Maple Finance

Maple Finance اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Maple Finance در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خرید قوی
فروش 2
خنثی 2
خرید 22
میانگین‌ های متحرک:خرید قویفروش 0خنثی 0خرید 14
شاخص‌ های تکنیکال:خرید قویفروش 2خنثی 2خرید 8
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.162
0.1619
مقاومت دوم
0.1619
0.1619
مقاومت اول
0.1619
0.1619
نقطه محوری
0.1618
0.1618
حمایت اول
0.1618
0.1618
حمایت دوم
0.1617
0.1618
حمایت سوم
0.1617
0.1617

سیگنال‌ های بازار Maple Finance

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
0.21M
$1.77 M
$1.56 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.05M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.27 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.21 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
0.04M
خریدهای فعال 7 روزه
$0.69 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$0.65 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Maple Finance جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت SYRUPUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-16$0.07 M0.16
2026-08-15$0.02 M0.16
2026-08-14-$0.02 M0.15
2026-08-13$0.08 M0.15
2026-08-12$0.09 M0.15

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

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معامله Maple Finance (SYRUP) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Maple Finance را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTSYRUP
$0.16241
$0.16241$0.16241
+3.02%
439.41K (USDT)
/USDCSYRUP
$0.1622
$0.1622$0.1622
+2.98%
372.70K (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب SYRUP به USD

مقدار

SYRUP
SYRUP
USD
USD

1 SYRUP = 0.16241 USD

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