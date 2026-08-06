تحلیل تکنیکال امروز Space and Time (SXT) صفحه تحلیل Space and Time، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه SXT، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Space and Time را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Space and Time (SXT) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.006993 -- -1.97% -14.61% -43.66%

Space and Time اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Space and Time در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی فروش قوی فروش 16 خنثی 8 خرید 2 میانگین‌ های متحرک : فروش قوی فروش 9 خنثی 3 خرید 2 شاخص‌ های تکنیکال : فروش قوی فروش 7 خنثی 5 خرید 0 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.006983 0.006983 مقاومت دوم 0.006983 0.006982 مقاومت اول 0.006982 0.006982 نقطه محوری 0.006982 0.006982 حمایت اول 0.006981 0.006981 حمایت دوم 0.006981 0.006981 حمایت سوم 0.00698 0.006981

سیگنال‌ های بازار Space and Time حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص 0.08M $1.24 M $1.16 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.04M خریدهای فعال 3 روزه $0.11 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.07 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.02M خریدهای فعال 7 روزه $0.44 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.46 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Space and Time جریان سرمایه خالص ورودی قیمت SXTUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-16 $0.00 M 0.01 2026-08-15 -$0.06 M 0.01 2026-08-14 $0.06 M 0.01 2026-08-13 $0.01 M 0.01 2026-08-12 -$0.03 M 0.01 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Space and Time (SXT) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Space and Time را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT SXT $0.006993 $0.006993 $0.006993 +0.27% 9.79M (USDT) معامله کنید / USDC SXT $0.006987 $0.006987 $0.006987 +0.28% 7.66M (USDT) معامله کنید