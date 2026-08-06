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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Space and Time ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Space and Time ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز Space and Time (SXT)

تحلیل تکنیکال امروز Space and Time (SXT)

صفحه تحلیل Space and Time، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه SXT، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Space and Time را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Space and Time (SXT)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.006993---1.97%-14.61%-43.66%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Space and Time

Space and Time اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Space and Time در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
فروش قوی
فروش 16
خنثی 8
خرید 2
میانگین‌ های متحرک:فروش قویفروش 9خنثی 3خرید 2
شاخص‌ های تکنیکال:فروش قویفروش 7خنثی 5خرید 0
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.006983
0.006983
مقاومت دوم
0.006983
0.006982
مقاومت اول
0.006982
0.006982
نقطه محوری
0.006982
0.006982
حمایت اول
0.006981
0.006981
حمایت دوم
0.006981
0.006981
حمایت سوم
0.00698
0.006981

سیگنال‌ های بازار Space and Time

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
0.08M
$1.24 M
$1.16 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.04M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.11 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.07 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
-0.02M
خریدهای فعال 7 روزه
$0.44 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$0.46 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Space and Time جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت SXTUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-16$0.00 M0.01
2026-08-15-$0.06 M0.01
2026-08-14$0.06 M0.01
2026-08-13$0.01 M0.01
2026-08-12-$0.03 M0.01

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره Space and Time بیشتر کاوش کنید

معامله Space and Time (SXT) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Space and Time را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTSXT
$0.006993
$0.006993$0.006993
+0.27%
9.79M (USDT)
/USDCSXT
$0.006987
$0.006987$0.006987
+0.28%
7.66M (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب SXT به USD

مقدار

SXT
SXT
USD
USD

1 SXT = 0.006993 USD

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