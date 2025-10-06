قیمت لحظه‌ ای SEA WARS امروز برابر است با 0.0000000015 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SWAR به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SWAR را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای SEA WARS امروز برابر است با 0.0000000015 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SWAR به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SWAR را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو SEA WARS

SEA WARS قیمت لحظه ای(SWAR)

قیمت لحظه‌ ای 1 SWAR به USD:

$0.0000000015
+15.38%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای SEA WARS (SWAR)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:19:21 (UTC+8)

اطلاعات قیمت SEA WARS (SWAR) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.0000000011
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.0000000025
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.0000000011
$ 0.0000000025
--
--
-6.25%

+15.38%

+15.38%

+15.38%

قیمت لحظه‌ ای SEA WARS (SWAR) برابر است با $ 0.0000000015. در 24 ساعت گذشته، SWAR در بازه قیمتی حداقل $ 0.0000000011 تا حداکثر $ 0.0000000025 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SWAR برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SWAR در یک ساعت گذشته -6.25%، در 24 ساعت گذشته +15.38% و در 7 روز گذشته +15.38% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار SEA WARS (SWAR)

--
----

$ 12.68K
$ 12.68K$ 12.68K

$ 3.01K
$ 3.01K$ 3.01K

--
----

2,005,000,000,000
2,005,000,000,000 2,005,000,000,000

ETH

ارزش بازار فعلی SEA WARS برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 12.68K. عرضه در گردش SWAR برابر است با --، و عرضه کل آن 2005000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.01K است.

تاریخچه قیمت SEA WARS (SWAR) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت SEA WARS برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.0000000002+15.38%
30 روز$ -0.0009999985-100.00%
60 روز$ -0.0009999985-100.00%
90 روز$ -0.0009999985-100.00%
تغییر قیمت امروز SEA WARS

امروز، SWAR تغییر $ +0.0000000002 (+15.38%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه SEA WARS

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.0009999985 (-100.00%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه SEA WARS

با گسترش بازه به 60 روز، SWAR تغییر $ -0.0009999985 (-100.00%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه SEA WARS

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.0009999985 (-100.00%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت SEA WARS (SWAR) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت SEA WARS را ببینید.

SEA WARSSWAR چیست

بازی Sea Wars یک بازی چندنفره‌ ی استراتژیک و نبردی است که در اعماق اقیانوس جریان دارد.

هم اکنون SEA WARS در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های SEA WARS خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ SWAR را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره SEA WARS را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید SEA WARS شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت SEA WARS (USD)

ارزش SEA WARS (SWAR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از SEA WARS (SWAR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت SEA WARS را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت SEA WARS را بررسی کنید!

توکنومیکس SEA WARS (SWAR)

درک، توکنومیکس SEA WARS (SWAR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SWAR بیشتر بدانید!

نحوه خریدSEA WARS (SWAR)

آیا به دنبال نحوه خرید SEA WARS هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی SEA WARS را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

SWAR به ارزهای محلی

1 SEA WARS(SWAR) به VND
0.0000394725
1 SEA WARS(SWAR) به AUD
A$0.00000000228
1 SEA WARS(SWAR) به GBP
0.00000000111
1 SEA WARS(SWAR) به EUR
0.000000001275
1 SEA WARS(SWAR) به USD
$0.0000000015
1 SEA WARS(SWAR) به MYR
RM0.0000000063
1 SEA WARS(SWAR) به TRY
0.00000006294
1 SEA WARS(SWAR) به JPY
¥0.000000228
1 SEA WARS(SWAR) به ARS
ARS$0.00000214899
1 SEA WARS(SWAR) به RUB
0.000000118845
1 SEA WARS(SWAR) به INR
0.00000013233
1 SEA WARS(SWAR) به IDR
Rp0.00002499999
1 SEA WARS(SWAR) به PHP
0.000000088665
1 SEA WARS(SWAR) به EGP
￡E.0.00000007116
1 SEA WARS(SWAR) به BRL
R$0.000000008055
1 SEA WARS(SWAR) به CAD
C$0.000000002085
1 SEA WARS(SWAR) به BDT
0.00000018357
1 SEA WARS(SWAR) به NGN
0.00000218658
1 SEA WARS(SWAR) به COP
$0.000005769225
1 SEA WARS(SWAR) به ZAR
R.0.000000025815
1 SEA WARS(SWAR) به UAH
0.00000006318
1 SEA WARS(SWAR) به TZS
T.Sh.0.000003703695
1 SEA WARS(SWAR) به VES
Bs0.0000003195
1 SEA WARS(SWAR) به CLP
$0.00000141
1 SEA WARS(SWAR) به PKR
Rs0.00000042348
1 SEA WARS(SWAR) به KZT
0.00000080688
1 SEA WARS(SWAR) به THB
฿0.0000000489
1 SEA WARS(SWAR) به TWD
NT$0.000000045945
1 SEA WARS(SWAR) به AED
د.إ0.000000005505
1 SEA WARS(SWAR) به CHF
Fr0.000000001185
1 SEA WARS(SWAR) به HKD
HK$0.00000001164
1 SEA WARS(SWAR) به AMD
֏0.000000576465
1 SEA WARS(SWAR) به MAD
.د.م0.00000001383
1 SEA WARS(SWAR) به MXN
$0.000000027585
1 SEA WARS(SWAR) به SAR
ريال0.000000005625
1 SEA WARS(SWAR) به ETB
Br0.00000022719
1 SEA WARS(SWAR) به KES
KSh0.00000019392
1 SEA WARS(SWAR) به JOD
د.أ0.0000000010635
1 SEA WARS(SWAR) به PLN
0.000000005445
1 SEA WARS(SWAR) به RON
лв0.00000000654
1 SEA WARS(SWAR) به SEK
kr0.00000001404
1 SEA WARS(SWAR) به BGN
лв0.000000002505
1 SEA WARS(SWAR) به HUF
Ft0.00000050016
1 SEA WARS(SWAR) به CZK
0.000000031275
1 SEA WARS(SWAR) به KWD
د.ك0.000000000459
1 SEA WARS(SWAR) به ILS
0.000000004875
1 SEA WARS(SWAR) به BOB
Bs0.00000001038
1 SEA WARS(SWAR) به AZN
0.00000000255
1 SEA WARS(SWAR) به TJS
SM0.000000013875
1 SEA WARS(SWAR) به GEL
0.00000000408
1 SEA WARS(SWAR) به AOA
Kz0.000001372365
1 SEA WARS(SWAR) به BHD
.د.ب0.000000000564
1 SEA WARS(SWAR) به BMD
$0.0000000015
1 SEA WARS(SWAR) به DKK
kr0.0000000096
1 SEA WARS(SWAR) به HNL
L0.000000039525
1 SEA WARS(SWAR) به MUR
0.00000006822
1 SEA WARS(SWAR) به NAD
$0.00000002583
1 SEA WARS(SWAR) به NOK
kr0.000000014955
1 SEA WARS(SWAR) به NZD
$0.000000002595
1 SEA WARS(SWAR) به PAB
B/.0.0000000015
1 SEA WARS(SWAR) به PGK
K0.0000000063
1 SEA WARS(SWAR) به QAR
ر.ق0.00000000546
1 SEA WARS(SWAR) به RSD
дин.0.00000015081
1 SEA WARS(SWAR) به UZS
soʻm0.00001829268
1 SEA WARS(SWAR) به ALL
L0.000000124725
1 SEA WARS(SWAR) به ANG
ƒ0.000000002685
1 SEA WARS(SWAR) به AWG
ƒ0.0000000027
1 SEA WARS(SWAR) به BBD
$0.000000003
1 SEA WARS(SWAR) به BAM
KM0.00000000252
1 SEA WARS(SWAR) به BIF
Fr0.000004464
1 SEA WARS(SWAR) به BND
$0.000000001935
1 SEA WARS(SWAR) به BSD
$0.0000000015
1 SEA WARS(SWAR) به JMD
$0.000000240525
1 SEA WARS(SWAR) به KHR
0.000006048375
1 SEA WARS(SWAR) به KMF
Fr0.0000006345
1 SEA WARS(SWAR) به LAK
0.000032608695
1 SEA WARS(SWAR) به LKR
රු0.00000045633
1 SEA WARS(SWAR) به MDL
L0.00000002541
1 SEA WARS(SWAR) به MGA
Ar0.00000672645
1 SEA WARS(SWAR) به MOP
P0.000000012
1 SEA WARS(SWAR) به MVR
0.00000002295
1 SEA WARS(SWAR) به MWK
MK0.000002604165
1 SEA WARS(SWAR) به MZN
MT0.000000095865
1 SEA WARS(SWAR) به NPR
रु0.00000021177
1 SEA WARS(SWAR) به PYG
0.000010638
1 SEA WARS(SWAR) به RWF
Fr0.0000021765
1 SEA WARS(SWAR) به SBD
$0.000000012345
1 SEA WARS(SWAR) به SCR
0.000000020505
1 SEA WARS(SWAR) به SRD
$0.000000059835
1 SEA WARS(SWAR) به SVC
$0.000000013125
1 SEA WARS(SWAR) به SZL
L0.00000002583
1 SEA WARS(SWAR) به TMT
m0.000000005265
1 SEA WARS(SWAR) به TND
د.ت0.000000004377
1 SEA WARS(SWAR) به TTD
$0.000000010185
1 SEA WARS(SWAR) به UGX
Sh0.000005226
1 SEA WARS(SWAR) به XAF
Fr0.000000843
1 SEA WARS(SWAR) به XCD
$0.00000000405
1 SEA WARS(SWAR) به XOF
Fr0.000000843
1 SEA WARS(SWAR) به XPF
Fr0.000000153
1 SEA WARS(SWAR) به BWP
P0.000000020025
1 SEA WARS(SWAR) به BZD
$0.000000003015
1 SEA WARS(SWAR) به CVE
$0.000000142365
1 SEA WARS(SWAR) به DJF
Fr0.0000002655
1 SEA WARS(SWAR) به DOP
$0.000000096075
1 SEA WARS(SWAR) به DZD
د.ج0.00000019503
1 SEA WARS(SWAR) به FJD
$0.00000000339
1 SEA WARS(SWAR) به GNF
Fr0.0000130425
1 SEA WARS(SWAR) به GTQ
Q0.00000001149
1 SEA WARS(SWAR) به GYD
$0.00000031407
1 SEA WARS(SWAR) به ISK
kr0.000000183

منابع SEA WARS

برای درک عمیق‌ تر SEA WARS، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی SEA WARS
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره SEA WARS

امروز SEA WARS (SWAR) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SWAR به واحد USD برابر است با 0.0000000015 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SWAR نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SWAR نسبت به USD برابر است با $ 0.0000000015. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار SEA WARS چقدر است؟
ارزش بازار SWAR برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SWAR چقدر است؟
عرضه در گردش SWAR برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SWAR چقدر بوده است؟
SWAR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SWAR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SWAR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات SWAR چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SWAR برابر است با $ 12.68K USD.
آیا SWAR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SWAR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SWAR مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:19:21 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

