قیمت فعلی BOOK OF BASE امروز به 0 USD رسیده است که این میزان به ارزش کل بازاری 0 USD همراه است. حجم معاملات طی 24 ساعت گذشته به 0 USD رسیده است. قیمت BOOK OF BASE به USD به صورت لحظه‌ ای و مستمر به‌ روزرسانی شده و بازتاب‌ دهنده‌ ی تحولات اخیر در عملکرد آن می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BOOK OF BASE نوسانی به میزان 0.00% را تجربه کرده است. در حال حاضر دارای منبع در گردش به میزان 0 STUFF است.