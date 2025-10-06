قیمت لحظه‌ ای Stray Dog امروز برابر است با 0.001604 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت STRAYDOG به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت STRAYDOG را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Stray Dog امروز برابر است با 0.001604 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت STRAYDOG به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت STRAYDOG را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

Stray Dog قیمت لحظه ای(STRAYDOG)

قیمت لحظه‌ ای 1 STRAYDOG به USD:

$0.001603
$0.001603$0.001603
+0.56%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Stray Dog (STRAYDOG)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:08:15 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Stray Dog (STRAYDOG) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.001583
$ 0.001583$ 0.001583
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.001792
$ 0.001792$ 0.001792
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.001583
$ 0.001583$ 0.001583

$ 0.001792
$ 0.001792$ 0.001792

--
----

--
----

+0.06%

+0.56%

-27.75%

-27.75%

قیمت لحظه‌ ای Stray Dog (STRAYDOG) برابر است با $ 0.001604. در 24 ساعت گذشته، STRAYDOG در بازه قیمتی حداقل $ 0.001583 تا حداکثر $ 0.001792 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته STRAYDOG برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، STRAYDOG در یک ساعت گذشته +0.06%، در 24 ساعت گذشته +0.56% و در 7 روز گذشته -27.75% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Stray Dog (STRAYDOG)

--
----

$ 55.05K
$ 55.05K$ 55.05K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

ETH

ارزش بازار فعلی Stray Dog برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 55.05K. عرضه در گردش STRAYDOG برابر است با --، و عرضه کل آن -- می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن -- است.

تاریخچه قیمت Stray Dog (STRAYDOG) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Stray Dog برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00000893+0.56%
30 روز$ -0.003583-69.08%
60 روز$ -0.001896-54.18%
90 روز$ -0.001896-54.18%
تغییر قیمت امروز Stray Dog

امروز، STRAYDOG تغییر $ +0.00000893 (+0.56%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Stray Dog

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.003583 (-69.08%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Stray Dog

با گسترش بازه به 60 روز، STRAYDOG تغییر $ -0.001896 (-54.18%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Stray Dog

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.001896 (-54.18%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Stray Dog (STRAYDOG) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Stray Dog را ببینید.

Stray DogSTRAYDOG چیست

سرگردان اما هرگز گم نشده.

هم اکنون Stray Dog در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Stray Dog خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ STRAYDOG را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Stray Dog را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Stray Dog شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Stray Dog (USD)

ارزش Stray Dog (STRAYDOG) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Stray Dog (STRAYDOG) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Stray Dog را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Stray Dog را بررسی کنید!

توکنومیکس Stray Dog (STRAYDOG)

درک، توکنومیکس Stray Dog (STRAYDOG) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده STRAYDOG بیشتر بدانید!

نحوه خریدStray Dog (STRAYDOG)

آیا به دنبال نحوه خرید Stray Dog هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Stray Dog را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

STRAYDOG به ارزهای محلی

1 Stray Dog(STRAYDOG) به VND
42.20926
1 Stray Dog(STRAYDOG) به AUD
A$0.00243808
1 Stray Dog(STRAYDOG) به GBP
0.00118696
1 Stray Dog(STRAYDOG) به EUR
0.0013634
1 Stray Dog(STRAYDOG) به USD
$0.001604
1 Stray Dog(STRAYDOG) به MYR
RM0.0067368
1 Stray Dog(STRAYDOG) به TRY
0.06730384
1 Stray Dog(STRAYDOG) به JPY
¥0.243808
1 Stray Dog(STRAYDOG) به ARS
ARS$2.29798664
1 Stray Dog(STRAYDOG) به RUB
0.127117
1 Stray Dog(STRAYDOG) به INR
0.14150488
1 Stray Dog(STRAYDOG) به IDR
Rp26.73332264
1 Stray Dog(STRAYDOG) به PHP
0.09494076
1 Stray Dog(STRAYDOG) به EGP
￡E.0.07609376
1 Stray Dog(STRAYDOG) به BRL
R$0.00861348
1 Stray Dog(STRAYDOG) به CAD
C$0.00222956
1 Stray Dog(STRAYDOG) به BDT
0.19629752
1 Stray Dog(STRAYDOG) به NGN
2.33818288
1 Stray Dog(STRAYDOG) به COP
$6.1692246
1 Stray Dog(STRAYDOG) به ZAR
R.0.02762088
1 Stray Dog(STRAYDOG) به UAH
0.06756048
1 Stray Dog(STRAYDOG) به TZS
T.Sh.3.96048452
1 Stray Dog(STRAYDOG) به VES
Bs0.341652
1 Stray Dog(STRAYDOG) به CLP
$1.506156
1 Stray Dog(STRAYDOG) به PKR
Rs0.45284128
1 Stray Dog(STRAYDOG) به KZT
0.86282368
1 Stray Dog(STRAYDOG) به THB
฿0.0523706
1 Stray Dog(STRAYDOG) به TWD
NT$0.04913052
1 Stray Dog(STRAYDOG) به AED
د.إ0.00588668
1 Stray Dog(STRAYDOG) به CHF
Fr0.00126716
1 Stray Dog(STRAYDOG) به HKD
HK$0.01244704
1 Stray Dog(STRAYDOG) به AMD
֏0.61643324
1 Stray Dog(STRAYDOG) به MAD
.د.م0.01478888
1 Stray Dog(STRAYDOG) به MXN
$0.02949756
1 Stray Dog(STRAYDOG) به SAR
ريال0.006015
1 Stray Dog(STRAYDOG) به ETB
Br0.24294184
1 Stray Dog(STRAYDOG) به KES
KSh0.20736512
1 Stray Dog(STRAYDOG) به JOD
د.أ0.001137236
1 Stray Dog(STRAYDOG) به PLN
0.00582252
1 Stray Dog(STRAYDOG) به RON
лв0.00699344
1 Stray Dog(STRAYDOG) به SEK
kr0.01502948
1 Stray Dog(STRAYDOG) به BGN
лв0.00267868
1 Stray Dog(STRAYDOG) به HUF
Ft0.5350142
1 Stray Dog(STRAYDOG) به CZK
0.03347548
1 Stray Dog(STRAYDOG) به KWD
د.ك0.000490824
1 Stray Dog(STRAYDOG) به ILS
0.005213
1 Stray Dog(STRAYDOG) به BOB
Bs0.01109968
1 Stray Dog(STRAYDOG) به AZN
0.0027268
1 Stray Dog(STRAYDOG) به TJS
SM0.014837
1 Stray Dog(STRAYDOG) به GEL
0.00436288
1 Stray Dog(STRAYDOG) به AOA
Kz1.46751564
1 Stray Dog(STRAYDOG) به BHD
.د.ب0.000603104
1 Stray Dog(STRAYDOG) به BMD
$0.001604
1 Stray Dog(STRAYDOG) به DKK
kr0.0102656
1 Stray Dog(STRAYDOG) به HNL
L0.0422654
1 Stray Dog(STRAYDOG) به MUR
0.07294992
1 Stray Dog(STRAYDOG) به NAD
$0.02762088
1 Stray Dog(STRAYDOG) به NOK
kr0.01600792
1 Stray Dog(STRAYDOG) به NZD
$0.00277492
1 Stray Dog(STRAYDOG) به PAB
B/.0.001604
1 Stray Dog(STRAYDOG) به PGK
K0.0067368
1 Stray Dog(STRAYDOG) به QAR
ر.ق0.00583856
1 Stray Dog(STRAYDOG) به RSD
дин.0.16134636
1 Stray Dog(STRAYDOG) به UZS
soʻm19.56097248
1 Stray Dog(STRAYDOG) به ALL
L0.1333726
1 Stray Dog(STRAYDOG) به ANG
ƒ0.00287116
1 Stray Dog(STRAYDOG) به AWG
ƒ0.0028872
1 Stray Dog(STRAYDOG) به BBD
$0.003208
1 Stray Dog(STRAYDOG) به BAM
KM0.00269472
1 Stray Dog(STRAYDOG) به BIF
Fr4.773504
1 Stray Dog(STRAYDOG) به BND
$0.00206916
1 Stray Dog(STRAYDOG) به BSD
$0.001604
1 Stray Dog(STRAYDOG) به JMD
$0.2572014
1 Stray Dog(STRAYDOG) به KHR
6.467729
1 Stray Dog(STRAYDOG) به KMF
Fr0.678492
1 Stray Dog(STRAYDOG) به LAK
34.86956452
1 Stray Dog(STRAYDOG) به LKR
රු0.48796888
1 Stray Dog(STRAYDOG) به MDL
L0.02717176
1 Stray Dog(STRAYDOG) به MGA
Ar7.1928172
1 Stray Dog(STRAYDOG) به MOP
P0.012832
1 Stray Dog(STRAYDOG) به MVR
0.0245412
1 Stray Dog(STRAYDOG) به MWK
MK2.78472044
1 Stray Dog(STRAYDOG) به MZN
MT0.10251164
1 Stray Dog(STRAYDOG) به NPR
रु0.22645272
1 Stray Dog(STRAYDOG) به PYG
11.375568
1 Stray Dog(STRAYDOG) به RWF
Fr2.327404
1 Stray Dog(STRAYDOG) به SBD
$0.01320092
1 Stray Dog(STRAYDOG) به SCR
0.02192668
1 Stray Dog(STRAYDOG) به SRD
$0.06398356
1 Stray Dog(STRAYDOG) به SVC
$0.014035
1 Stray Dog(STRAYDOG) به SZL
L0.02762088
1 Stray Dog(STRAYDOG) به TMT
m0.00563004
1 Stray Dog(STRAYDOG) به TND
د.ت0.004680472
1 Stray Dog(STRAYDOG) به TTD
$0.01089116
1 Stray Dog(STRAYDOG) به UGX
Sh5.588336
1 Stray Dog(STRAYDOG) به XAF
Fr0.901448
1 Stray Dog(STRAYDOG) به XCD
$0.0043308
1 Stray Dog(STRAYDOG) به XOF
Fr0.901448
1 Stray Dog(STRAYDOG) به XPF
Fr0.163608
1 Stray Dog(STRAYDOG) به BWP
P0.0214134
1 Stray Dog(STRAYDOG) به BZD
$0.00322404
1 Stray Dog(STRAYDOG) به CVE
$0.15223564
1 Stray Dog(STRAYDOG) به DJF
Fr0.283908
1 Stray Dog(STRAYDOG) به DOP
$0.1027362
1 Stray Dog(STRAYDOG) به DZD
د.ج0.20855208
1 Stray Dog(STRAYDOG) به FJD
$0.00362504
1 Stray Dog(STRAYDOG) به GNF
Fr13.94678
1 Stray Dog(STRAYDOG) به GTQ
Q0.01228664
1 Stray Dog(STRAYDOG) به GYD
$0.33584552
1 Stray Dog(STRAYDOG) به ISK
kr0.195688

منابع Stray Dog

برای درک عمیق‌ تر Stray Dog، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Stray Dog

امروز Stray Dog (STRAYDOG) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای STRAYDOG به واحد USD برابر است با 0.001604 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی STRAYDOG نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی STRAYDOG نسبت به USD برابر است با $ 0.001604. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Stray Dog چقدر است؟
ارزش بازار STRAYDOG برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش STRAYDOG چقدر است؟
عرضه در گردش STRAYDOG برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت STRAYDOG چقدر بوده است؟
STRAYDOG به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت STRAYDOG در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
STRAYDOG به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات STRAYDOG چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای STRAYDOG برابر است با $ 55.05K USD.
آیا STRAYDOG در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد STRAYDOG در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت STRAYDOG مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:08:15 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Stray Dog (STRAYDOG)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

