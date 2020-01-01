تحلیل تکنیکال امروز StonkBroker (STONKBROKER) صفحه تحلیل StonkBroker، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه STONKBROKER، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل StonkBroker را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت StonkBroker (STONKBROKER) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.025712 -- -11.44% +5,042.40% +5,042.40%

StonkBroker اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت StonkBroker در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی فروش فروش 17 خنثی 2 خرید 7 میانگین‌ های متحرک : فروش قوی فروش 14 خنثی 0 خرید 0 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 3 خنثی 2 خرید 7 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.026353 0.026351 مقاومت دوم 0.026351 0.026348 مقاومت اول 0.026346 0.026347 نقطه محوری 0.026344 0.026344 حمایت اول 0.026339 0.026341 حمایت دوم 0.026337 0.02634 حمایت سوم 0.026332 0.026337

سیگنال‌ های بازار StonkBroker حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.01M $0.03 M $0.04 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.03 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.02 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.01M خریدهای فعال 7 روزه $0.07 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.07 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. StonkBroker جریان سرمایه خالص ورودی قیمت STONKBROKERUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله StonkBroker (STONKBROKER) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای StonkBroker را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USD1 STONKBROKER $0.026169 $0.026169 $0.026169 -4.26% 1.69M (USDT) معامله کنید / USDT STONKBROKER $0.025712 $0.025712 $0.025712 -5.55% 3.38M (USDT) معامله کنید