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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره SPX6900 ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره SPX6900 ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز SPX6900 (SPX)

تحلیل تکنیکال امروز SPX6900 (SPX)

صفحه تحلیل SPX6900، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه SPX، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل SPX6900 را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت SPX6900 (SPX)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.3188---2.54%-11.08%-16.22%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت SPX6900

SPX6900 اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت SPX6900 در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خنثی
فروش 9
خنثی 6
خرید 11
میانگین‌ های متحرک:خنثیفروش 7خنثی 2خرید 5
شاخص‌ های تکنیکال:خریدفروش 2خنثی 4خرید 6
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.3188
0.3188
مقاومت دوم
0.3188
0.3187
مقاومت اول
0.3187
0.3187
نقطه محوری
0.3187
0.3187
حمایت اول
0.3186
0.3186
حمایت دوم
0.3186
0.3186
حمایت سوم
0.3185
0.3186

سیگنال‌ های بازار SPX6900

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
0.09M
$3.14 M
$3.04 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.03M
خریدهای فعال 3 روزه
$1.44 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$1.41 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
0.09M
خریدهای فعال 7 روزه
$4.17 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$4.09 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

SPX6900 جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت SPXUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-16$0.00 M0.32
2026-08-15-$0.76 M0.32
2026-08-14-$0.36 M0.32
2026-08-13-$0.83 M0.31
2026-08-12-$0.66 M0.32

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره SPX6900 بیشتر کاوش کنید

معامله SPX6900 (SPX) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای SPX6900 را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTSPX
$0.3188
$0.3188$0.3188
-0.27%
308.89K (USDT)
/USDCSPX
$0.3184
$0.3184$0.3184
-0.43%
172.94K (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب SPX به USD

مقدار

SPX
SPX
USD
USD

1 SPX = 0.3187 USD

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