تحلیل تکنیکال امروز SPX6900 (SPX) صفحه تحلیل SPX6900، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه SPX، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل SPX6900 را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت SPX6900 (SPX) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.3188 -- -2.54% -11.08% -16.22%

SPX6900 اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت SPX6900 در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خنثی فروش 9 خنثی 6 خرید 11 میانگین‌ های متحرک : خنثی فروش 7 خنثی 2 خرید 5 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 2 خنثی 4 خرید 6 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.3188 0.3188 مقاومت دوم 0.3188 0.3187 مقاومت اول 0.3187 0.3187 نقطه محوری 0.3187 0.3187 حمایت اول 0.3186 0.3186 حمایت دوم 0.3186 0.3186 حمایت سوم 0.3185 0.3186

سیگنال‌ های بازار SPX6900 حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص 0.09M $3.14 M $3.04 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.03M خریدهای فعال 3 روزه $1.44 M فروش‌ های فعال 3 روزه $1.41 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.09M خریدهای فعال 7 روزه $4.17 M فروش‌ های فعال 7 روزه $4.09 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. SPX6900 جریان سرمایه خالص ورودی قیمت SPXUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-16 $0.00 M 0.32 2026-08-15 -$0.76 M 0.32 2026-08-14 -$0.36 M 0.32 2026-08-13 -$0.83 M 0.31 2026-08-12 -$0.66 M 0.32 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله SPX6900 (SPX) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای SPX6900 را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT SPX $0.3188 $0.3188 $0.3188 -0.27% 308.89K (USDT) معامله کنید / USDC SPX $0.3184 $0.3184 $0.3184 -0.43% 172.94K (USDT) معامله کنید