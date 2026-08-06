تحلیل تکنیکال امروز Solv Protocol (SOLV) صفحه تحلیل Solv Protocol، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه SOLV، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Solv Protocol را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Solv Protocol (SOLV) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.002296 -- -5.44% -11.97% -45.39%

Solv Protocol اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Solv Protocol در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی فروش فروش 15 خنثی 7 خرید 4 میانگین‌ های متحرک : فروش قوی فروش 13 خنثی 1 خرید 0 شاخص‌ های تکنیکال : خنثی فروش 2 خنثی 6 خرید 4 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.002294 0.002293 مقاومت دوم 0.002293 0.002292 مقاومت اول 0.002292 0.002291 نقطه محوری 0.002291 0.002291 حمایت اول 0.00229 0.00229 حمایت دوم 0.002289 0.002289 حمایت سوم 0.002287 0.002289

سیگنال‌ های بازار Solv Protocol حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.57M $5.72 M $6.30 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.07 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.07 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.01M خریدهای فعال 7 روزه $0.44 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.43 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Solv Protocol جریان سرمایه خالص ورودی قیمت SOLVUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-16 $0.00 M 0.00 2026-08-15 $0.03 M 0.00 2026-08-14 -$0.06 M 0.00 2026-08-13 -$0.03 M 0.00 2026-08-12 -$0.06 M 0.00 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Solv Protocol (SOLV) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Solv Protocol را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT SOLV $0.002296 $0.002296 $0.002296 -1.28% 27.51M (USDT) معامله کنید