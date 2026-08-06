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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Solstice Finance ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Solstice Finance ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز Solstice Finance (SLX)

تحلیل تکنیکال امروز Solstice Finance (SLX)

صفحه تحلیل Solstice Finance، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه SLX، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Solstice Finance را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Solstice Finance (SLX)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.07627---14.95%-36.13%+103.38%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Solstice Finance

Solstice Finance اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Solstice Finance در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خرید قوی
فروش 1
خنثی 3
خرید 22
میانگین‌ های متحرک:خرید قویفروش 0خنثی 0خرید 14
شاخص‌ های تکنیکال:خرید قویفروش 1خنثی 3خرید 8
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.0764
0.0764
مقاومت دوم
0.0764
0.0763
مقاومت اول
0.0763
0.0763
نقطه محوری
0.0763
0.0763
حمایت اول
0.0762
0.0762
حمایت دوم
0.0762
0.0762
حمایت سوم
0.0761
0.0762

سیگنال‌ های بازار Solstice Finance

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.28M
$2.95 M
$3.22 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.01M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.33 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.32 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
0.07M
خریدهای فعال 7 روزه
$1.04 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$0.97 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Solstice Finance جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت SLXUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-16-$0.01 M0.08
2026-08-15$0.13 M0.08
2026-08-14-$0.04 M0.08
2026-08-13$0.02 M0.08
2026-08-12-$0.02 M0.08

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره Solstice Finance بیشتر کاوش کنید

معامله Solstice Finance (SLX) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Solstice Finance را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTSLX
$0.07627
$0.07627$0.07627
+0.24%
1.55M (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب SLX به USD

مقدار

SLX
SLX
USD
USD

1 SLX = 0.07627 USD

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