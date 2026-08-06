تحلیل تکنیکال امروز Solstice Finance (SLX) صفحه تحلیل Solstice Finance، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه SLX، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Solstice Finance را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Solstice Finance (SLX) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.07627 -- -14.95% -36.13% +103.38%

Solstice Finance اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Solstice Finance در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید قوی فروش 1 خنثی 3 خرید 22 میانگین‌ های متحرک : خرید قوی فروش 0 خنثی 0 خرید 14 شاخص‌ های تکنیکال : خرید قوی فروش 1 خنثی 3 خرید 8 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.0764 0.0764 مقاومت دوم 0.0764 0.0763 مقاومت اول 0.0763 0.0763 نقطه محوری 0.0763 0.0763 حمایت اول 0.0762 0.0762 حمایت دوم 0.0762 0.0762 حمایت سوم 0.0761 0.0762

سیگنال‌ های بازار Solstice Finance حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.28M $2.95 M $3.22 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.01M خریدهای فعال 3 روزه $0.33 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.32 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.07M خریدهای فعال 7 روزه $1.04 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.97 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Solstice Finance جریان سرمایه خالص ورودی قیمت SLXUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-16 -$0.01 M 0.08 2026-08-15 $0.13 M 0.08 2026-08-14 -$0.04 M 0.08 2026-08-13 $0.02 M 0.08 2026-08-12 -$0.02 M 0.08 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Solstice Finance (SLX) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Solstice Finance را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT SLX $0.07627 $0.07627 $0.07627 +0.24% 1.55M (USDT) معامله کنید