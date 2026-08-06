تحلیل تکنیکال امروز Sky Protocol (SKY) صفحه تحلیل Sky Protocol، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه SKY، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Sky Protocol را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Sky Protocol (SKY) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.05168 -- -5.23% -14.79% -26.53%

Sky Protocol اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Sky Protocol در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 7 خنثی 2 خرید 17 میانگین‌ های متحرک : خرید قوی فروش 0 خنثی 0 خرید 14 شاخص‌ های تکنیکال : فروش فروش 7 خنثی 2 خرید 3 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.05167 0.05166 مقاومت دوم 0.05166 0.05165 مقاومت اول 0.05165 0.05165 نقطه محوری 0.05164 0.05164 حمایت اول 0.05163 0.05163 حمایت دوم 0.05162 0.05163 حمایت سوم 0.05161 0.05162

سیگنال‌ های بازار Sky Protocol حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص 0.00M $0.96 M $0.97 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه -0.01M خریدهای فعال 3 روزه $0.05 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.06 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.01M خریدهای فعال 7 روزه $0.30 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.30 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Sky Protocol جریان سرمایه خالص ورودی قیمت SKYUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-16 $0.00 M 0.05 2026-08-15 -$0.17 M 0.05 2026-08-14 -$0.33 M 0.05 2026-08-13 -$0.05 M 0.05 2026-08-12 -$0.26 M 0.05 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Sky Protocol (SKY) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Sky Protocol را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT SKY $0.05168 $0.05168 $0.05168 +0.01% 1.13M (USDT) معامله کنید / USDC SKY $0.05166 $0.05166 $0.05166 +0.07% 1.10M (USDT) معامله کنید