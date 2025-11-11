با بینش‌ های کلیدی در مورد SHARDS (SHARD)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت SHARDS (SHARD)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

SHARDS توکن کاربردی بومی Shards Protocol است که زیرساخت لازم برای هویت قابلتأیید، پاداشهای مبتنی بر اعتبار و حاکمیت همراستا با کاربران را در سراسر Web3 فراهم میکند. SHARDS فراتر از یک واسطه مبادله است؛ این توکن سوخت اقتصاد جدیدی مبتنی بر شایستگی است—جایی که مشارکت شما، نه میزان جلب توجه، دسترسی و سود شما را تعیین میکند.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی SHARDS (SHARD) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

نحوه خرید SHARD آیا علاقه‌ مند به اضافه کردن SHARDS (SHARD) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش‌ های مختلفی برای خرید SHARD، از جمله کارت‌ های اعتباری، حواله‌ های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می‌ کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می‌ کند. همین حالا یاد بگیرید که چگونه SHARD را از MEXC خریداری کنید!

تاریخچه قیمت SHARDS (SHARD) تحلیل تاریخچه قیمت SHARD به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند. همین حالا تاریخچه قیمت SHARD را بررسی کنید!