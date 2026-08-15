تحلیل تکنیکال امروز SaharaAI (SAHARA) صفحه تحلیل SaharaAI، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه SAHARA، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل SaharaAI را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت SaharaAI (SAHARA) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.007858 -- -7.96% -17.95% -78.42%

SaharaAI اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت SaharaAI در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید قوی فروش 4 خنثی 6 خرید 16 میانگین‌ های متحرک : خرید قوی فروش 2 خنثی 0 خرید 12 شاخص‌ های تکنیکال : خنثی فروش 2 خنثی 6 خرید 4 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.007846 0.007845 مقاومت دوم 0.007845 0.007845 مقاومت اول 0.007845 0.007845 نقطه محوری 0.007844 0.007844 حمایت اول 0.007844 0.007844 حمایت دوم 0.007843 0.007844 حمایت سوم 0.007843 0.007843

سیگنال‌ های بازار SaharaAI حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.36M $1.41 M $1.77 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.06 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.06 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.02M خریدهای فعال 7 روزه $0.30 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.32 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. SaharaAI جریان سرمایه خالص ورودی قیمت SAHARAUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 -$0.07 M 0.01 2026-08-14 -$0.04 M 0.01 2026-08-13 -$0.01 M 0.01 2026-08-12 -$0.02 M 0.01 2026-08-11 -$0.14 M 0.01 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله SaharaAI (SAHARA) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای SaharaAI را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT SAHARA $0.007858 $0.007858 $0.007858 0.00% 7.94M (USDT) معامله کنید / USDC SAHARA $0.007838 $0.007838 $0.007838 -0.06% 6.92M (USDT) معامله کنید / USD1 SAHARA $0.007862 $0.007862 $0.007862 +0.05% 6.98M (USDT) معامله کنید