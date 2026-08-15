تحلیل تکنیکال امروز S (S)
تغییر قیمت S (S)
|قیمت فعلی
|24 ساعت
|7 روز
|30 روز
|90 روز
|$0.02236
|--
|-3.79%
|-11.06%
|-50.82%
S اندیکاتورهای تکنیکال
تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت S در چندین تایم فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال های احتمالی نمودار را خلاصه می کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.
|میانگین های متحرک:
|خرید قوی
|فروش 0
|خنثی 0
|خرید 14
|شاخص های تکنیکال:
|فروش
|فروش 8
|خنثی 1
|خرید 3
سیگنال های بازار S
داده های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی دهد. لطفاً قبل از سرمایه گذاری با یک متخصص مشورت کنید.
S جریان سرمایه
|تاریخچه
|خالص ورودی
|قیمت
|2026-08-15
|$0.00 M
|0.02
|2026-08-14
|-$0.01 M
|0.02
|2026-08-13
|$0.03 M
|0.02
|2026-08-12
|-$0.07 M
|0.02
|2026-08-11
|$0.03 M
|0.02
داده های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی دهد. لطفاً قبل از سرمایه گذاری با یک متخصص مشورت کنید.
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