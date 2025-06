داده‌ ها و اطلاعات قیمت لحظه ای RATO

قیمت فعلی Rato The Rat (RATO) امروز به میزان 0.000012012 USD است، و ارزش بازار فعلی -- USD می باشد. قیمت RATO به USD به صورت لحظه ای به‌ روزرسانی می‌ شود.

عملکرد کلیدی Rato The Rat در بازار به این شرح:

- حجم معاملات 24 ساعته $ 356.08K USD است

- تغییر قیمت Rato The Rat در روز +11.96% است

- و دارای عرضه در گردش -- USD می باشد

به‌ روز رسانی‌ های قیمت لحظه‌ ای RATO به USD را در MEXC دریافت کنید. از آخرین داده ها و تحلیل بازار مطلع باشید. این اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات هوشمندانه در بازار پرسرعت ارزهای دیجیتال ضروری است. MEXC پلتفرم اصلی شما برای اطلاعات دقیق قیمت RATO است.