کوانتوم چین (Quantum Chain) یک اکوسیستم بلاکچین مبتنی بر هوش مصنوعی و ایمن در برابر کوانتوم است که به عنوان نسل بعدی زیرساخت خدمات مالی طراحی شده است. کوانتوم چین از طریق رمزنگاری مقاوم در برابر کوانتوم و اتوماسیون انطباق مبتنی بر هوش مصنوعی، مقیاس‌پذیری، امنیت و پایبندی به مقررات را در سطح سازمانی ارائه می‌دهد. این اکوسیستم توسط کوین کاربردی بومی خود، کوانتوم ($Q)، که تراکنش‌ها، حاکمیت و توکن‌سازی را تسهیل می‌ کند، پشتیبانی می‌شود. علاوه بر این، کوانتوم چین از موسسات مالی کوانتوم (QFI)، شبکه‌ ای از پروژه‌ های بومی و راه‌حل‌های خدمات مالی ساخته شده بر روی زیرساخت آن، پشتیبانی می‌کند و محصولات مالی ایمن، کارآمد و منطبق را برای جهانی آماده برای کوانتوم فراهم می‌کند.