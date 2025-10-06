قیمت لحظه‌ ای I love puppies امروز برابر است با 0.0000000000001399 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PUPPIES1 به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PUPPIES1 را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای I love puppies امروز برابر است با 0.0000000000001399 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PUPPIES1 به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PUPPIES1 را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره PUPPIES1

اطلاعات قیمت PUPPIES1

وب‌سایت رسمی PUPPIES1

توکنومیکس PUPPIES1

پیش‌بینی قیمت PUPPIES1

تاریخچه PUPPIES1

راهنمای خرید PUPPIES1

مبدل PUPPIES1 به ارز فیات

اسپات PUPPIES1

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو I love puppies

I love puppies قیمت لحظه ای(PUPPIES1)

قیمت لحظه‌ ای 1 PUPPIES1 به USD:

$0.0000000000001399
$0.0000000000001399$0.0000000000001399
-10.14%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای I love puppies (PUPPIES1)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:38:02 (UTC+8)

اطلاعات قیمت I love puppies (PUPPIES1) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.0000000000001262
$ 0.0000000000001262$ 0.0000000000001262
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.0000000000001781
$ 0.0000000000001781$ 0.0000000000001781
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.0000000000001262
$ 0.0000000000001262$ 0.0000000000001262

$ 0.0000000000001781
$ 0.0000000000001781$ 0.0000000000001781

$ 0.000000000339902443
$ 0.000000000339902443$ 0.000000000339902443

$ 0.000000000000316317
$ 0.000000000000316317$ 0.000000000000316317

+1.96%

-10.14%

-34.72%

-34.72%

قیمت لحظه‌ ای I love puppies (PUPPIES1) برابر است با $ 0.0000000000001399. در 24 ساعت گذشته، PUPPIES1 در بازه قیمتی حداقل $ 0.0000000000001262 تا حداکثر $ 0.0000000000001781 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته PUPPIES1 برابر با $ 0.000000000339902443 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.000000000000316317 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، PUPPIES1 در یک ساعت گذشته +1.96%، در 24 ساعت گذشته -10.14% و در 7 روز گذشته -34.72% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار I love puppies (PUPPIES1)

No.3832

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.55K
$ 1.55K$ 1.55K

$ 58.85K
$ 58.85K$ 58.85K

0.00
0.00 0.00

420,690,000,000,000,000
420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000

420,690,000,000,000,000
420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000

0.00%

ETH

ارزش بازار فعلی I love puppies برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.55K. عرضه در گردش PUPPIES1 برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 420690000000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 58.85K است.

تاریخچه قیمت I love puppies (PUPPIES1) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت I love puppies برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000000000000015787-10.14%
30 روز$ -0.0000000000003601-72.02%
60 روز$ -0.0000000000003601-72.02%
90 روز$ -0.0000000000003601-72.02%
تغییر قیمت امروز I love puppies

امروز، PUPPIES1 تغییر $ -0.000000000000015787 (-10.14%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه I love puppies

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.0000000000003601 (-72.02%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه I love puppies

با گسترش بازه به 60 روز، PUPPIES1 تغییر $ -0.0000000000003601 (-72.02%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه I love puppies

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.0000000000003601 (-72.02%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت I love puppies (PUPPIES1) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت I love puppies را ببینید.

I love puppiesPUPPIES1 چیست

در جهانی که روزی سگ‌ ها فرمانروایی می‌کردند، عصر جدیدی آغاز می‌شود—عصر توله‌ ها. با حمایت ایلان، بگذارید سگ‌ ها استراحت کنند. اکنون $Puppies بر همه چیز مسلط می‌شوند.

هم اکنون I love puppies در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های I love puppies خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ PUPPIES1 را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره I love puppies را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید I love puppies شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت I love puppies (USD)

ارزش I love puppies (PUPPIES1) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از I love puppies (PUPPIES1) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت I love puppies را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت I love puppies را بررسی کنید!

توکنومیکس I love puppies (PUPPIES1)

درک، توکنومیکس I love puppies (PUPPIES1) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PUPPIES1 بیشتر بدانید!

نحوه خریدI love puppies (PUPPIES1)

آیا به دنبال نحوه خرید I love puppies هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی I love puppies را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

PUPPIES1 به ارزهای محلی

1 I love puppies(PUPPIES1) به VND
0.0000000036814685
1 I love puppies(PUPPIES1) به AUD
A$0.000000000000212648
1 I love puppies(PUPPIES1) به GBP
0.000000000000103526
1 I love puppies(PUPPIES1) به EUR
0.000000000000118915
1 I love puppies(PUPPIES1) به USD
$0.0000000000001399
1 I love puppies(PUPPIES1) به MYR
RM0.00000000000058758
1 I love puppies(PUPPIES1) به TRY
0.000000000005868805
1 I love puppies(PUPPIES1) به JPY
¥0.0000000000211249
1 I love puppies(PUPPIES1) به ARS
ARS$0.000000000200429134
1 I love puppies(PUPPIES1) به RUB
0.000000000011085676
1 I love puppies(PUPPIES1) به INR
0.000000000012350372
1 I love puppies(PUPPIES1) به IDR
Rp0.000000002331665734
1 I love puppies(PUPPIES1) به PHP
0.000000000008270888
1 I love puppies(PUPPIES1) به EGP
￡E.0.000000000006636856
1 I love puppies(PUPPIES1) به BRL
R$0.000000000000751263
1 I love puppies(PUPPIES1) به CAD
C$0.000000000000194461
1 I love puppies(PUPPIES1) به BDT
0.000000000017120962
1 I love puppies(PUPPIES1) به NGN
0.000000000203935028
1 I love puppies(PUPPIES1) به COP
$0.000000000538076385
1 I love puppies(PUPPIES1) به ZAR
R.0.000000000002409078
1 I love puppies(PUPPIES1) به UAH
0.000000000005892588
1 I love puppies(PUPPIES1) به TZS
T.Sh.0.000000000345431287
1 I love puppies(PUPPIES1) به VES
Bs0.0000000000297987
1 I love puppies(PUPPIES1) به CLP
$0.0000000001313661
1 I love puppies(PUPPIES1) به PKR
Rs0.000000000039496568
1 I love puppies(PUPPIES1) به KZT
0.000000000075255008
1 I love puppies(PUPPIES1) به THB
฿0.000000000004555144
1 I love puppies(PUPPIES1) به TWD
NT$0.000000000004283738
1 I love puppies(PUPPIES1) به AED
د.إ0.000000000000513433
1 I love puppies(PUPPIES1) به CHF
Fr0.000000000000110521
1 I love puppies(PUPPIES1) به HKD
HK$0.000000000001085624
1 I love puppies(PUPPIES1) به AMD
֏0.000000000053764969
1 I love puppies(PUPPIES1) به MAD
.د.م0.000000000001289878
1 I love puppies(PUPPIES1) به MXN
$0.000000000002572761
1 I love puppies(PUPPIES1) به SAR
ريال0.000000000000524625
1 I love puppies(PUPPIES1) به ETB
Br0.000000000021189254
1 I love puppies(PUPPIES1) به KES
KSh0.000000000018080676
1 I love puppies(PUPPIES1) به JOD
د.أ0.0000000000000991891
1 I love puppies(PUPPIES1) به PLN
0.000000000000506438
1 I love puppies(PUPPIES1) به RON
лв0.000000000000608565
1 I love puppies(PUPPIES1) به SEK
kr0.000000000001309464
1 I love puppies(PUPPIES1) به BGN
лв0.000000000000233633
1 I love puppies(PUPPIES1) به HUF
Ft0.000000000046602089
1 I love puppies(PUPPIES1) به CZK
0.000000000002916915
1 I love puppies(PUPPIES1) به KWD
د.ك0.0000000000000428094
1 I love puppies(PUPPIES1) به ILS
0.000000000000454675
1 I love puppies(PUPPIES1) به BOB
Bs0.000000000000968108
1 I love puppies(PUPPIES1) به AZN
0.00000000000023783
1 I love puppies(PUPPIES1) به TJS
SM0.000000000001294075
1 I love puppies(PUPPIES1) به GEL
0.000000000000380528
1 I love puppies(PUPPIES1) به AOA
Kz0.000000000127528643
1 I love puppies(PUPPIES1) به BHD
.د.ب0.0000000000000526024
1 I love puppies(PUPPIES1) به BMD
$0.0000000000001399
1 I love puppies(PUPPIES1) به DKK
kr0.00000000000089536
1 I love puppies(PUPPIES1) به HNL
L0.000000000003686365
1 I love puppies(PUPPIES1) به MUR
0.000000000006344465
1 I love puppies(PUPPIES1) به NAD
$0.000000000002409078
1 I love puppies(PUPPIES1) به NOK
kr0.000000000001394803
1 I love puppies(PUPPIES1) به NZD
$0.000000000000242027
1 I love puppies(PUPPIES1) به PAB
B/.0.0000000000001399
1 I love puppies(PUPPIES1) به PGK
K0.00000000000058758
1 I love puppies(PUPPIES1) به QAR
ر.ق0.000000000000509236
1 I love puppies(PUPPIES1) به RSD
дин.0.000000000014062748
1 I love puppies(PUPPIES1) به UZS
soʻm0.000000001706097288
1 I love puppies(PUPPIES1) به ALL
L0.000000000011632685
1 I love puppies(PUPPIES1) به ANG
ƒ0.000000000000250421
1 I love puppies(PUPPIES1) به AWG
ƒ0.00000000000025182
1 I love puppies(PUPPIES1) به BBD
$0.0000000000002798
1 I love puppies(PUPPIES1) به BAM
KM0.000000000000235032
1 I love puppies(PUPPIES1) به BIF
Fr0.0000000004163424
1 I love puppies(PUPPIES1) به BND
$0.000000000000180471
1 I love puppies(PUPPIES1) به BSD
$0.0000000000001399
1 I love puppies(PUPPIES1) به JMD
$0.000000000022432965
1 I love puppies(PUPPIES1) به KHR
0.000000000564111775
1 I love puppies(PUPPIES1) به KMF
Fr0.0000000000591777
1 I love puppies(PUPPIES1) به LAK
0.000000003041304287
1 I love puppies(PUPPIES1) به LKR
රු0.000000000042560378
1 I love puppies(PUPPIES1) به MDL
L0.000000000002369906
1 I love puppies(PUPPIES1) به MGA
Ar0.00000000062735357
1 I love puppies(PUPPIES1) به MOP
P0.0000000000011192
1 I love puppies(PUPPIES1) به MVR
0.00000000000214047
1 I love puppies(PUPPIES1) به MWK
MK0.000000000242881789
1 I love puppies(PUPPIES1) به MZN
MT0.000000000008941009
1 I love puppies(PUPPIES1) به NPR
रु0.000000000019751082
1 I love puppies(PUPPIES1) به PYG
0.0000000009921708
1 I love puppies(PUPPIES1) به RWF
Fr0.0000000002029949
1 I love puppies(PUPPIES1) به SBD
$0.000000000001151377
1 I love puppies(PUPPIES1) به SCR
0.000000000001912433
1 I love puppies(PUPPIES1) به SRD
$0.000000000005580611
1 I love puppies(PUPPIES1) به SVC
$0.000000000001224125
1 I love puppies(PUPPIES1) به SZL
L0.000000000002409078
1 I love puppies(PUPPIES1) به TMT
m0.000000000000491049
1 I love puppies(PUPPIES1) به TND
د.ت0.0000000000004082282
1 I love puppies(PUPPIES1) به TTD
$0.000000000000949921
1 I love puppies(PUPPIES1) به UGX
Sh0.0000000004874116
1 I love puppies(PUPPIES1) به XAF
Fr0.0000000000786238
1 I love puppies(PUPPIES1) به XCD
$0.00000000000037773
1 I love puppies(PUPPIES1) به XOF
Fr0.0000000000786238
1 I love puppies(PUPPIES1) به XPF
Fr0.0000000000142698
1 I love puppies(PUPPIES1) به BWP
P0.000000000001867665
1 I love puppies(PUPPIES1) به BZD
$0.000000000000281199
1 I love puppies(PUPPIES1) به CVE
$0.000000000013277909
1 I love puppies(PUPPIES1) به DJF
Fr0.0000000000247623
1 I love puppies(PUPPIES1) به DOP
$0.000000000008960595
1 I love puppies(PUPPIES1) به DZD
د.ج0.000000000018189798
1 I love puppies(PUPPIES1) به FJD
$0.000000000000316174
1 I love puppies(PUPPIES1) به GNF
Fr0.0000000012164305
1 I love puppies(PUPPIES1) به GTQ
Q0.000000000001071634
1 I love puppies(PUPPIES1) به GYD
$0.000000000029292262
1 I love puppies(PUPPIES1) به ISK
kr0.0000000000170678

منابع I love puppies

برای درک عمیق‌ تر I love puppies، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی I love puppies
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره I love puppies

امروز I love puppies (PUPPIES1) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای PUPPIES1 به واحد USD برابر است با 0.0000000000001399 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی PUPPIES1 نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی PUPPIES1 نسبت به USD برابر است با $ 0.0000000000001399. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار I love puppies چقدر است؟
ارزش بازار PUPPIES1 برابر است با $ 0.00 USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش PUPPIES1 چقدر است؟
عرضه در گردش PUPPIES1 برابر است با 0.00 USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت PUPPIES1 چقدر بوده است؟
PUPPIES1 به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.000000000339902443 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت PUPPIES1 در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
PUPPIES1 به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.000000000000316317 USD رسید.
حجم معاملات PUPPIES1 چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PUPPIES1 برابر است با $ 1.55K USD.
آیا PUPPIES1 در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد PUPPIES1 در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PUPPIES1 مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:38:02 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به I love puppies (PUPPIES1)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب PUPPIES1 به USD

مقدار

PUPPIES1
PUPPIES1
USD
USD

1 PUPPIES1 = 0 USD

معامله PUPPIES1

/USDTPUPPIES1
$0.0000000000001399
$0.0000000000001399$0.0000000000001399
-10.14%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,920.00
$113,920.00$113,920.00

-0.91%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,091.56
$4,091.56$4,091.56

-1.95%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04743
$0.04743$0.04743

-14.86%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.16
$199.16$199.16

-0.47%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.4997
$4.4997$4.4997

-13.23%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,091.56
$4,091.56$4,091.56

-1.95%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,920.00
$113,920.00$113,920.00

-0.91%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.16
$199.16$199.16

-0.47%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6231
$2.6231$2.6231

-1.43%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,127.64
$1,127.64$1,127.64

-1.40%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ant Token

Ant Token

ANTY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000004260
$0.0000000000000004260$0.0000000000000004260

+3,808.25%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1658
$0.1658$0.1658

+231.60%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04410
$0.04410$0.04410

+120.50%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000201
$0.0000000000201$0.0000000000201

+97.05%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03546
$0.03546$0.03546

+90.44%