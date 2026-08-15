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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Portal To Bitcoin ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Portal To Bitcoin ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز Portal To Bitcoin (PTB)

تحلیل تکنیکال امروز Portal To Bitcoin (PTB)

صفحه تحلیل Portal To Bitcoin، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه PTB، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Portal To Bitcoin را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Portal To Bitcoin (PTB)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.0009029--+9.69%+70.74%+4.46%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Portal To Bitcoin

Portal To Bitcoin اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Portal To Bitcoin در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خرید
فروش 6
خنثی 1
خرید 19
میانگین‌ های متحرک:خرید قویفروش 0خنثی 0خرید 14
شاخص‌ های تکنیکال:خنثیفروش 6خنثی 1خرید 5
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.0009055
0.0009047
مقاومت دوم
0.0009047
0.0009037
مقاومت اول
0.0009031
0.0009032
نقطه محوری
0.0009023
0.0009023
حمایت اول
0.0009006
0.0009013
حمایت دوم
0.0008998
0.0009008
حمایت سوم
0.0008982
0.0008998

سیگنال‌ های بازار Portal To Bitcoin

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-4.20M
$3.84 M
$8.03 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.00M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.04 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.05 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
0.00M
خریدهای فعال 7 روزه
$0.19 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$0.19 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Portal To Bitcoin جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت PTBUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14$0.00 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12-$0.01 M0.00
2026-08-11$0.00 M0.00

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

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معامله Portal To Bitcoin (PTB) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Portal To Bitcoin را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTPTB
$0.0009058
$0.0009058$0.0009058
+2.20%
62.79M (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب PTB به USD

مقدار

PTB
PTB
USD
USD

1 PTB = 0.0009029 USD

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