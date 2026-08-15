تحلیل تکنیکال امروز Portal To Bitcoin (PTB) صفحه تحلیل Portal To Bitcoin، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه PTB، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Portal To Bitcoin را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Portal To Bitcoin (PTB) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.0009029 -- +9.69% +70.74% +4.46%

Portal To Bitcoin اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Portal To Bitcoin در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 6 خنثی 1 خرید 19 میانگین‌ های متحرک : خرید قوی فروش 0 خنثی 0 خرید 14 شاخص‌ های تکنیکال : خنثی فروش 6 خنثی 1 خرید 5 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.0009055 0.0009047 مقاومت دوم 0.0009047 0.0009037 مقاومت اول 0.0009031 0.0009032 نقطه محوری 0.0009023 0.0009023 حمایت اول 0.0009006 0.0009013 حمایت دوم 0.0008998 0.0009008 حمایت سوم 0.0008982 0.0008998

سیگنال‌ های بازار Portal To Bitcoin حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -4.20M $3.84 M $8.03 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.04 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.05 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.00M خریدهای فعال 7 روزه $0.19 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.19 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Portal To Bitcoin جریان سرمایه خالص ورودی قیمت PTBUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $0.00 M 0.00 2026-08-14 $0.00 M 0.00 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 -$0.01 M 0.00 2026-08-11 $0.00 M 0.00 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Portal To Bitcoin (PTB) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Portal To Bitcoin را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT PTB $0.0009058 $0.0009058 $0.0009058 +2.20% 62.79M (USDT) معامله کنید