تحلیل تکنیکال امروز Succinct (PROVE) صفحه تحلیل Succinct، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه PROVE، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Succinct را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Succinct (PROVE) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.1506 -- -3.65% -24.70% -36.67%

Succinct اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Succinct در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خنثی فروش 11 خنثی 5 خرید 10 میانگین‌ های متحرک : خرید فروش 5 خنثی 1 خرید 8 شاخص‌ های تکنیکال : فروش فروش 6 خنثی 4 خرید 2 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.1503 0.1503 مقاومت دوم 0.1503 0.1502 مقاومت اول 0.1502 0.1502 نقطه محوری 0.1502 0.1502 حمایت اول 0.1501 0.1501 حمایت دوم 0.1501 0.1501 حمایت سوم 0.15 0.1501

سیگنال‌ های بازار Succinct حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.13M $3.47 M $3.60 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه -0.01M خریدهای فعال 3 روزه $0.02 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.03 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.01M خریدهای فعال 7 روزه $0.06 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.06 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Succinct جریان سرمایه خالص ورودی قیمت PROVEUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $0.03 M 0.15 2026-08-14 -$0.05 M 0.14 2026-08-13 $0.06 M 0.15 2026-08-12 -$0.01 M 0.15 2026-08-11 -$0.04 M 0.15 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Succinct (PROVE) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Succinct را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT PROVE $0.1506 $0.1506 $0.1506 -0.45% 319.47K (USDT) معامله کنید / USDC PROVE $0.1504 $0.1504 $0.1504 -0.45% 381.52K (USDT) معامله کنید