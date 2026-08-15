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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Plume Network ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Plume Network ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز Plume Network (PLUME)

تحلیل تکنیکال امروز Plume Network (PLUME)

صفحه تحلیل Plume Network، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه PLUME، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Plume Network را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Plume Network (PLUME)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.013276--+12.19%+23.67%+13.72%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Plume Network

Plume Network اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Plume Network در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
فروش
فروش 15
خنثی 2
خرید 9
میانگین‌ های متحرک:فروش قویفروش 11خنثی 1خرید 2
شاخص‌ های تکنیکال:خریدفروش 4خنثی 1خرید 7
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.01327
0.01326
مقاومت دوم
0.01326
0.01325
مقاومت اول
0.01325
0.01325
نقطه محوری
0.01324
0.01324
حمایت اول
0.01322
0.01322
حمایت دوم
0.01321
0.01322
حمایت سوم
0.01319
0.01321

سیگنال‌ های بازار Plume Network

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.04M
$1.57 M
$1.62 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
-0.03M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.66 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.69 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
-0.07M
خریدهای فعال 7 روزه
$1.25 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$1.31 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Plume Network جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت PLUMEUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15-$7.06 M0.01
2026-08-14$1.16 M0.01
2026-08-13$0.30 M0.01
2026-08-12$0.14 M0.01
2026-08-11$0.01 M0.01

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره Plume Network بیشتر کاوش کنید

معامله Plume Network (PLUME) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Plume Network را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTPLUME
$0.013276
$0.013276$0.013276
-0.88%
69.84M (USDT)
/USDCPLUME
$0.013272
$0.013272$0.013272
-0.72%
4.04M (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب PLUME به USD

مقدار

PLUME
PLUME
USD
USD

1 PLUME = 0.013276 USD

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