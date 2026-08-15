تحلیل تکنیکال امروز Plume Network (PLUME) صفحه تحلیل Plume Network، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه PLUME، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Plume Network را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Plume Network (PLUME) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.013276 -- +12.19% +23.67% +13.72%

Plume Network اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Plume Network در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی فروش فروش 15 خنثی 2 خرید 9 میانگین‌ های متحرک : فروش قوی فروش 11 خنثی 1 خرید 2 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 4 خنثی 1 خرید 7 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.01327 0.01326 مقاومت دوم 0.01326 0.01325 مقاومت اول 0.01325 0.01325 نقطه محوری 0.01324 0.01324 حمایت اول 0.01322 0.01322 حمایت دوم 0.01321 0.01322 حمایت سوم 0.01319 0.01321

سیگنال‌ های بازار Plume Network حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.04M $1.57 M $1.62 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه -0.03M خریدهای فعال 3 روزه $0.66 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.69 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.07M خریدهای فعال 7 روزه $1.25 M فروش‌ های فعال 7 روزه $1.31 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Plume Network جریان سرمایه خالص ورودی قیمت PLUMEUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 -$7.06 M 0.01 2026-08-14 $1.16 M 0.01 2026-08-13 $0.30 M 0.01 2026-08-12 $0.14 M 0.01 2026-08-11 $0.01 M 0.01 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Plume Network (PLUME) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Plume Network را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT PLUME $0.013276 $0.013276 $0.013276 -0.88% 69.84M (USDT) معامله کنید / USDC PLUME $0.013272 $0.013272 $0.013272 -0.72% 4.04M (USDT) معامله کنید