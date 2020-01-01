تحلیل تکنیکال امروز pipedog (PIPEDOG) صفحه تحلیل pipedog، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه PIPEDOG، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل pipedog را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت pipedog (PIPEDOG) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.00243 -- +2.14% +62.00% +62.00%

Pipedog اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Pipedog در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی فروش قوی فروش 23 خنثی 2 خرید 1 میانگین‌ های متحرک : فروش قوی فروش 14 خنثی 0 خرید 0 شاخص‌ های تکنیکال : فروش قوی فروش 9 خنثی 2 خرید 1 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.002451 0.002448 مقاومت دوم 0.002448 0.002445 مقاومت اول 0.002443 0.002443 نقطه محوری 0.00244 0.00244 حمایت اول 0.002435 0.002437 حمایت دوم 0.002432 0.002435 حمایت سوم 0.002427 0.002432

سیگنال‌ های بازار Pipedog حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.02M $0.03 M $0.05 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.00 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.00 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.00M خریدهای فعال 7 روزه $0.02 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.02 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Pipedog جریان سرمایه خالص ورودی قیمت PIPEDOGUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله pipedog (PIPEDOG) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای pipedog را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USD1 PIPEDOG $0.00245 $0.00245 $0.00245 -1.09% 20.69M (USDT) معامله کنید / USDT PIPEDOG $0.00243 $0.00243 $0.00243 -1.41% 22.22M (USDT) معامله کنید