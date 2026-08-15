تحلیل تکنیکال امروز peaq network (PEAQ) صفحه تحلیل peaq network، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه PEAQ، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل peaq network را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت peaq network (PEAQ) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.01687 -- -5.60% -5.02% -31.73%

Peaq network اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Peaq network در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید قوی فروش 3 خنثی 10 خرید 13 میانگین‌ های متحرک : خرید قوی فروش 1 خنثی 2 خرید 11 شاخص‌ های تکنیکال : خنثی فروش 2 خنثی 8 خرید 2 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.01687 0.01686 مقاومت دوم 0.01686 0.01686 مقاومت اول 0.01686 0.01686 نقطه محوری 0.01685 0.01685 حمایت اول 0.01685 0.01685 حمایت دوم 0.01684 0.01685 حمایت سوم 0.01684 0.01684

سیگنال‌ های بازار Peaq network حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.04M $1.73 M $1.77 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه -0.01M خریدهای فعال 3 روزه $0.05 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.06 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.00M خریدهای فعال 7 روزه $0.12 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.11 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Peaq network جریان سرمایه خالص ورودی قیمت PEAQUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $0.00 M 0.02 2026-08-14 $0.01 M 0.02 2026-08-13 $0.00 M 0.02 2026-08-12 $0.01 M 0.02 2026-08-11 $0.00 M 0.02 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله peaq network (PEAQ) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای peaq network را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT PEAQ $0.01687 $0.01687 $0.01687 +0.05% 2.38M (USDT) معامله کنید / USDC PEAQ $0.01683 $0.01683 $0.01683 +0.05% 3.30M (USDT) معامله کنید