اطلاعات Patex (PATEX).

Patex is an all-in-one solution for CBDC adoption in Latin America: its L2 enables issuance and tracking of CBDCs, and C-Patex is designed to trade these currencies right on the platform.

وب‌ سایت رسمی: https://patex.io/ وایت پیپر https://patex.io/docs/Patex%20WP.pdf کاوشگر بلوک: https://etherscan.io/token/0xfd4f2caf941b6d737382dce420b368de3fc7f2d4