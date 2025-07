اطلاعات Panda Swap (PANDA).

Panda is an automated market maker (AMM) designed on Solana, which utilises a central limit order book to execute lightning-fast trades, shared liquidity and new features for earning yield.

وب‌ سایت رسمی: https://pandaswapsol.io/ وایت پیپر https://panda-swap.gitbook.io/panda-swap-white-paper کاوشگر بلوک: https://solscan.io/token/PANDA8AgjdgQqRRYedrXGKTb2WygNsAhxNDpD7YrBgv