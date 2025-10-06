قیمت لحظه‌ ای Ozone metaverse امروز برابر است با 0.00009196 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت OZONAI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت OZONAI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Ozone metaverse امروز برابر است با 0.00009196 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت OZONAI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت OZONAI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Ozone metaverse

Ozone metaverse قیمت لحظه ای(OZONAI)

قیمت لحظه‌ ای 1 OZONAI به USD:

$0.00009196
+13.72%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Ozone metaverse (OZONAI)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:14:44 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Ozone metaverse (OZONAI) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00007992
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00009394
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00007992
$ 0.00009394
$ 0.03447626727041513
$ 0.000030714406696367
+0.11%

+13.72%

+44.27%

+44.27%

قیمت لحظه‌ ای Ozone metaverse (OZONAI) برابر است با $ 0.00009196. در 24 ساعت گذشته، OZONAI در بازه قیمتی حداقل $ 0.00007992 تا حداکثر $ 0.00009394 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته OZONAI برابر با $ 0.03447626727041513 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.000030714406696367 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، OZONAI در یک ساعت گذشته +0.11%، در 24 ساعت گذشته +13.72% و در 7 روز گذشته +44.27% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Ozone metaverse (OZONAI)

No.7085

$ 0.00
$ 54.08K
$ 183.92K
0.00
2,000,000,000
801,810,225.66
0.00%

BSC

ارزش بازار فعلی Ozone metaverse برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 54.08K. عرضه در گردش OZONAI برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 801810225.66 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 183.92K است.

تاریخچه قیمت Ozone metaverse (OZONAI) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Ozone metaverse برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.0000110947+13.72%
30 روز$ +0.00001476+19.11%
60 روز$ +0.00002145+30.42%
90 روز$ -0.00012652-57.91%
تغییر قیمت امروز Ozone metaverse

امروز، OZONAI تغییر $ +0.0000110947 (+13.72%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Ozone metaverse

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.00001476 (+19.11%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Ozone metaverse

با گسترش بازه به 60 روز، OZONAI تغییر $ +0.00002145 (+30.42%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Ozone metaverse

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.00012652 (-57.91%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Ozone metaverse (OZONAI) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Ozone metaverse را ببینید.

Ozone metaverseOZONAI چیست

Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.

هم اکنون Ozone metaverse در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Ozone metaverse خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ OZONAI را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Ozone metaverse را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Ozone metaverse شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Ozone metaverse (USD)

ارزش Ozone metaverse (OZONAI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Ozone metaverse (OZONAI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Ozone metaverse را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Ozone metaverse را بررسی کنید!

توکنومیکس Ozone metaverse (OZONAI)

درک، توکنومیکس Ozone metaverse (OZONAI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده OZONAI بیشتر بدانید!

نحوه خریدOzone metaverse (OZONAI)

آیا به دنبال نحوه خرید Ozone metaverse هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Ozone metaverse را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

OZONAI به ارزهای محلی

1 Ozone metaverse(OZONAI) به VND
2.4199274
1 Ozone metaverse(OZONAI) به AUD
A$0.0001397792
1 Ozone metaverse(OZONAI) به GBP
0.0000680504
1 Ozone metaverse(OZONAI) به EUR
0.000078166
1 Ozone metaverse(OZONAI) به USD
$0.00009196
1 Ozone metaverse(OZONAI) به MYR
RM0.000386232
1 Ozone metaverse(OZONAI) به TRY
0.0038586416
1 Ozone metaverse(OZONAI) به JPY
¥0.01397792
1 Ozone metaverse(OZONAI) به ARS
ARS$0.1317474136
1 Ozone metaverse(OZONAI) به RUB
0.0072859908
1 Ozone metaverse(OZONAI) به INR
0.0081127112
1 Ozone metaverse(OZONAI) به IDR
Rp1.5326660536
1 Ozone metaverse(OZONAI) به PHP
0.0054357556
1 Ozone metaverse(OZONAI) به EGP
￡E.0.0043625824
1 Ozone metaverse(OZONAI) به BRL
R$0.0004938252
1 Ozone metaverse(OZONAI) به CAD
C$0.0001278244
1 Ozone metaverse(OZONAI) به BDT
0.0112540648
1 Ozone metaverse(OZONAI) به NGN
0.1340519312
1 Ozone metaverse(OZONAI) به COP
$0.353691954
1 Ozone metaverse(OZONAI) به ZAR
R.0.0015826316
1 Ozone metaverse(OZONAI) به UAH
0.0038733552
1 Ozone metaverse(OZONAI) به TZS
T.Sh.0.2270611948
1 Ozone metaverse(OZONAI) به VES
Bs0.01958748
1 Ozone metaverse(OZONAI) به CLP
$0.0864424
1 Ozone metaverse(OZONAI) به PKR
Rs0.0259621472
1 Ozone metaverse(OZONAI) به KZT
0.0494671232
1 Ozone metaverse(OZONAI) به THB
฿0.002997896
1 Ozone metaverse(OZONAI) به TWD
NT$0.0028167348
1 Ozone metaverse(OZONAI) به AED
د.إ0.0003374932
1 Ozone metaverse(OZONAI) به CHF
Fr0.0000726484
1 Ozone metaverse(OZONAI) به HKD
HK$0.0007136096
1 Ozone metaverse(OZONAI) به AMD
֏0.0353411476
1 Ozone metaverse(OZONAI) به MAD
.د.م0.0008478712
1 Ozone metaverse(OZONAI) به MXN
$0.0016911444
1 Ozone metaverse(OZONAI) به SAR
ريال0.00034485
1 Ozone metaverse(OZONAI) به ETB
Br0.0139282616
1 Ozone metaverse(OZONAI) به KES
KSh0.0118885888
1 Ozone metaverse(OZONAI) به JOD
د.أ0.00006519964
1 Ozone metaverse(OZONAI) به PLN
0.0003338148
1 Ozone metaverse(OZONAI) به RON
лв0.0004009456
1 Ozone metaverse(OZONAI) به SEK
kr0.0008607456
1 Ozone metaverse(OZONAI) به BGN
лв0.0001535732
1 Ozone metaverse(OZONAI) به HUF
Ft0.0306631424
1 Ozone metaverse(OZONAI) به CZK
0.001917366
1 Ozone metaverse(OZONAI) به KWD
د.ك0.00002813976
1 Ozone metaverse(OZONAI) به ILS
0.00029887
1 Ozone metaverse(OZONAI) به BOB
Bs0.0006363632
1 Ozone metaverse(OZONAI) به AZN
0.000156332
1 Ozone metaverse(OZONAI) به TJS
SM0.00085063
1 Ozone metaverse(OZONAI) به GEL
0.0002501312
1 Ozone metaverse(OZONAI) به AOA
Kz0.0841351236
1 Ozone metaverse(OZONAI) به BHD
.د.ب0.00003457696
1 Ozone metaverse(OZONAI) به BMD
$0.00009196
1 Ozone metaverse(OZONAI) به DKK
kr0.000588544
1 Ozone metaverse(OZONAI) به HNL
L0.002423146
1 Ozone metaverse(OZONAI) به MUR
0.0041823408
1 Ozone metaverse(OZONAI) به NAD
$0.0015835512
1 Ozone metaverse(OZONAI) به NOK
kr0.0009168412
1 Ozone metaverse(OZONAI) به NZD
$0.0001590908
1 Ozone metaverse(OZONAI) به PAB
B/.0.00009196
1 Ozone metaverse(OZONAI) به PGK
K0.000386232
1 Ozone metaverse(OZONAI) به QAR
ر.ق0.0003347344
1 Ozone metaverse(OZONAI) به RSD
дин.0.0092456584
1 Ozone metaverse(OZONAI) به UZS
soʻm1.1214632352
1 Ozone metaverse(OZONAI) به ALL
L0.007646474
1 Ozone metaverse(OZONAI) به ANG
ƒ0.0001646084
1 Ozone metaverse(OZONAI) به AWG
ƒ0.000165528
1 Ozone metaverse(OZONAI) به BBD
$0.00018392
1 Ozone metaverse(OZONAI) به BAM
KM0.0001544928
1 Ozone metaverse(OZONAI) به BIF
Fr0.27367296
1 Ozone metaverse(OZONAI) به BND
$0.0001186284
1 Ozone metaverse(OZONAI) به BSD
$0.00009196
1 Ozone metaverse(OZONAI) به JMD
$0.014745786
1 Ozone metaverse(OZONAI) به KHR
0.37080571
1 Ozone metaverse(OZONAI) به KMF
Fr0.03889908
1 Ozone metaverse(OZONAI) به LAK
1.9991303948
1 Ozone metaverse(OZONAI) به LKR
රු0.0279760712
1 Ozone metaverse(OZONAI) به MDL
L0.0015578024
1 Ozone metaverse(OZONAI) به MGA
Ar0.412376228
1 Ozone metaverse(OZONAI) به MOP
P0.00073568
1 Ozone metaverse(OZONAI) به MVR
0.001406988
1 Ozone metaverse(OZONAI) به MWK
MK0.1596526756
1 Ozone metaverse(OZONAI) به MZN
MT0.0058771636
1 Ozone metaverse(OZONAI) به NPR
रु0.0129829128
1 Ozone metaverse(OZONAI) به PYG
0.65218032
1 Ozone metaverse(OZONAI) به RWF
Fr0.13343396
1 Ozone metaverse(OZONAI) به SBD
$0.0007568308
1 Ozone metaverse(OZONAI) به SCR
0.0012570932
1 Ozone metaverse(OZONAI) به SRD
$0.0036682844
1 Ozone metaverse(OZONAI) به SVC
$0.00080465
1 Ozone metaverse(OZONAI) به SZL
L0.0015835512
1 Ozone metaverse(OZONAI) به TMT
m0.0003227796
1 Ozone metaverse(OZONAI) به TND
د.ت0.00026833928
1 Ozone metaverse(OZONAI) به TTD
$0.0006244084
1 Ozone metaverse(OZONAI) به UGX
Sh0.32038864
1 Ozone metaverse(OZONAI) به XAF
Fr0.05168152
1 Ozone metaverse(OZONAI) به XCD
$0.000248292
1 Ozone metaverse(OZONAI) به XOF
Fr0.05168152
1 Ozone metaverse(OZONAI) به XPF
Fr0.00937992
1 Ozone metaverse(OZONAI) به BWP
P0.001227666
1 Ozone metaverse(OZONAI) به BZD
$0.0001848396
1 Ozone metaverse(OZONAI) به CVE
$0.0087279236
1 Ozone metaverse(OZONAI) به DJF
Fr0.01627692
1 Ozone metaverse(OZONAI) به DOP
$0.005890038
1 Ozone metaverse(OZONAI) به DZD
د.ج0.0119566392
1 Ozone metaverse(OZONAI) به FJD
$0.0002078296
1 Ozone metaverse(OZONAI) به GNF
Fr0.7995922
1 Ozone metaverse(OZONAI) به GTQ
Q0.0007044136
1 Ozone metaverse(OZONAI) به GYD
$0.0192545848
1 Ozone metaverse(OZONAI) به ISK
kr0.01121912

منابع Ozone metaverse

برای درک عمیق‌ تر Ozone metaverse، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Ozone metaverse
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Ozone metaverse

امروز Ozone metaverse (OZONAI) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای OZONAI به واحد USD برابر است با 0.00009196 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی OZONAI نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی OZONAI نسبت به USD برابر است با $ 0.00009196. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Ozone metaverse چقدر است؟
ارزش بازار OZONAI برابر است با $ 0.00 USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش OZONAI چقدر است؟
عرضه در گردش OZONAI برابر است با 0.00 USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت OZONAI چقدر بوده است؟
OZONAI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.03447626727041513 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت OZONAI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
OZONAI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.000030714406696367 USD رسید.
حجم معاملات OZONAI چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای OZONAI برابر است با $ 54.08K USD.
آیا OZONAI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد OZONAI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت OZONAI مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Ozone metaverse (OZONAI)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب OZONAI به USD

مقدار

OZONAI
OZONAI
USD
USD

1 OZONAI = 0.00009196 USD

معامله OZONAI

/USDTOZONAI
$0.00009196
$0.00009196$0.00009196
+13.82%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

