تحلیل تکنیکال امروز Orderly Network (ORDER) صفحه تحلیل Orderly Network، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه ORDER، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Orderly Network را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Orderly Network (ORDER) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.0296 -- -0.34% -11.12% -44.47%

Orderly Network اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Orderly Network در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خنثی فروش 14 خنثی 2 خرید 10 میانگین‌ های متحرک : فروش فروش 10 خنثی 1 خرید 3 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 4 خنثی 1 خرید 7 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.02986 0.02983 مقاومت دوم 0.02983 0.02982 مقاومت اول 0.02982 0.02981 نقطه محوری 0.02979 0.02979 حمایت اول 0.02978 0.02978 حمایت دوم 0.02975 0.02977 حمایت سوم 0.02974 0.02975

سیگنال‌ های بازار Orderly Network حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.24M $3.37 M $3.60 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.03 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.03 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.00M خریدهای فعال 7 روزه $0.04 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.04 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Orderly Network جریان سرمایه خالص ورودی قیمت ORDERUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $0.03 M 0.03 2026-08-14 $0.00 M 0.03 2026-08-13 $0.00 M 0.03 2026-08-12 $0.00 M 0.03 2026-08-11 $0.01 M 0.03 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Orderly Network (ORDER) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Orderly Network را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT ORDER $0.0298 $0.0298 $0.0298 -0.33% 2.80M (USDT) معامله کنید