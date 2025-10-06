قیمت لحظه‌ ای ONTACT Protocol امروز برابر است با 0.00116 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ONTP به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ONTP را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای ONTACT Protocol امروز برابر است با 0.00116 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ONTP به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ONTP را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره ONTP

اطلاعات قیمت ONTP

وایت‌ پیپر ONTP

وب‌سایت رسمی ONTP

توکنومیکس ONTP

پیش‌بینی قیمت ONTP

تاریخچه ONTP

راهنمای خرید ONTP

مبدل ONTP به ارز فیات

اسپات ONTP

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو ONTACT Protocol

ONTACT Protocol قیمت لحظه ای(ONTP)

قیمت لحظه‌ ای 1 ONTP به USD:

$0.00116
$0.00116$0.00116
+2.65%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای ONTACT Protocol (ONTP)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-20 05:37:55 (UTC+8)

اطلاعات قیمت ONTACT Protocol (ONTP) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00081
$ 0.00081$ 0.00081
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00118
$ 0.00118$ 0.00118
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00081
$ 0.00081$ 0.00081

$ 0.00118
$ 0.00118$ 0.00118

--
----

--
----

0.00%

+2.65%

+78.46%

+78.46%

قیمت لحظه‌ ای ONTACT Protocol (ONTP) برابر است با $ 0.00116. در 24 ساعت گذشته، ONTP در بازه قیمتی حداقل $ 0.00081 تا حداکثر $ 0.00118 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ONTP برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ONTP در یک ساعت گذشته 0.00%، در 24 ساعت گذشته +2.65% و در 7 روز گذشته +78.46% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار ONTACT Protocol (ONTP)

--
----

$ 48.51K
$ 48.51K$ 48.51K

$ 2.20M
$ 2.20M$ 2.20M

--
----

1,900,000,000
1,900,000,000 1,900,000,000

ETH

ارزش بازار فعلی ONTACT Protocol برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 48.51K. عرضه در گردش ONTP برابر است با --، و عرضه کل آن 1900000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.20M است.

تاریخچه قیمت ONTACT Protocol (ONTP) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت ONTACT Protocol برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.0000299+2.65%
30 روز$ -0.00074-38.95%
60 روز$ -0.00256-68.82%
90 روز$ -0.00869-88.23%
تغییر قیمت امروز ONTACT Protocol

امروز، ONTP تغییر $ +0.0000299 (+2.65%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه ONTACT Protocol

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.00074 (-38.95%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه ONTACT Protocol

با گسترش بازه به 60 روز، ONTP تغییر $ -0.00256 (-68.82%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه ONTACT Protocol

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.00869 (-88.23%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت ONTACT Protocol (ONTP) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت ONTACT Protocol را ببینید.

ONTACT ProtocolONTP چیست

پروتکل ONTACT یک پروژه است که برای حل مشکلات موجود در بازار IoT با هدف ایجاد یک اکوسیستم IoT غیرمتمرکز مبتنی بر Web 3.0 توسعه یافته است. برخلاف سیستم‌های متمرکز IoT موجود، ما قصد داریم از طریق راه‌حل‌های غیرمتمرکز، تولید و استفاده عادلانه از داده‌ها را ترویج کنیم و با بهره‌برداری از داده‌ها (Data Monetization)، یک اکوسیستم IoT فعال‌تر و کارآمدتر بسازیم.

هم اکنون ONTACT Protocol در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های ONTACT Protocol خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ ONTP را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره ONTACT Protocol را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید ONTACT Protocol شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت ONTACT Protocol (USD)

ارزش ONTACT Protocol (ONTP) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از ONTACT Protocol (ONTP) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت ONTACT Protocol را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت ONTACT Protocol را بررسی کنید!

توکنومیکس ONTACT Protocol (ONTP)

درک، توکنومیکس ONTACT Protocol (ONTP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ONTP بیشتر بدانید!

نحوه خریدONTACT Protocol (ONTP)

آیا به دنبال نحوه خرید ONTACT Protocol هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی ONTACT Protocol را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

ONTP به ارزهای محلی

1 ONTACT Protocol(ONTP) به VND
30.5254
1 ONTACT Protocol(ONTP) به AUD
A$0.0017748
1 ONTACT Protocol(ONTP) به GBP
0.0008584
1 ONTACT Protocol(ONTP) به EUR
0.000986
1 ONTACT Protocol(ONTP) به USD
$0.00116
1 ONTACT Protocol(ONTP) به MYR
RM0.0048952
1 ONTACT Protocol(ONTP) به TRY
0.048604
1 ONTACT Protocol(ONTP) به JPY
¥0.174
1 ONTACT Protocol(ONTP) به ARS
ARS$1.633802
1 ONTACT Protocol(ONTP) به RUB
0.094366
1 ONTACT Protocol(ONTP) به INR
0.10208
1 ONTACT Protocol(ONTP) به IDR
Rp19.3333256
1 ONTACT Protocol(ONTP) به PHP
0.067396
1 ONTACT Protocol(ONTP) به EGP
￡E.0.0550536
1 ONTACT Protocol(ONTP) به BRL
R$0.006264
1 ONTACT Protocol(ONTP) به CAD
C$0.001624
1 ONTACT Protocol(ONTP) به BDT
0.1417172
1 ONTACT Protocol(ONTP) به NGN
1.7058728
1 ONTACT Protocol(ONTP) به COP
$4.461534
1 ONTACT Protocol(ONTP) به ZAR
R.0.0201608
1 ONTACT Protocol(ONTP) به UAH
0.0485576
1 ONTACT Protocol(ONTP) به TZS
T.Sh.2.8641908
1 ONTACT Protocol(ONTP) به VES
Bs0.23316
1 ONTACT Protocol(ONTP) به CLP
$1.10896
1 ONTACT Protocol(ONTP) به PKR
Rs0.3286976
1 ONTACT Protocol(ONTP) به KZT
0.6260056
1 ONTACT Protocol(ONTP) به THB
฿0.0380248
1 ONTACT Protocol(ONTP) به TWD
NT$0.0355308
1 ONTACT Protocol(ONTP) به AED
د.إ0.0042572
1 ONTACT Protocol(ONTP) به CHF
Fr0.0009164
1 ONTACT Protocol(ONTP) به HKD
HK$0.0090016
1 ONTACT Protocol(ONTP) به AMD
֏0.4461476
1 ONTACT Protocol(ONTP) به MAD
.د.م0.0106372
1 ONTACT Protocol(ONTP) به MXN
$0.0213324
1 ONTACT Protocol(ONTP) به SAR
ريال0.0043384
1 ONTACT Protocol(ONTP) به ETB
Br0.1727472
1 ONTACT Protocol(ONTP) به KES
KSh0.1502548
1 ONTACT Protocol(ONTP) به JOD
د.أ0.00082244
1 ONTACT Protocol(ONTP) به PLN
0.0042108
1 ONTACT Protocol(ONTP) به RON
лв0.0050576
1 ONTACT Protocol(ONTP) به SEK
kr0.0109272
1 ONTACT Protocol(ONTP) به BGN
лв0.0019372
1 ONTACT Protocol(ONTP) به HUF
Ft0.3871732
1 ONTACT Protocol(ONTP) به CZK
0.0241628
1 ONTACT Protocol(ONTP) به KWD
د.ك0.00035496
1 ONTACT Protocol(ONTP) به ILS
0.003828
1 ONTACT Protocol(ONTP) به BOB
Bs0.0080388
1 ONTACT Protocol(ONTP) به AZN
0.001972
1 ONTACT Protocol(ONTP) به TJS
SM0.01073
1 ONTACT Protocol(ONTP) به GEL
0.003132
1 ONTACT Protocol(ONTP) به AOA
Kz1.0612956
1 ONTACT Protocol(ONTP) به BHD
.د.ب0.00043732
1 ONTACT Protocol(ONTP) به BMD
$0.00116
1 ONTACT Protocol(ONTP) به DKK
kr0.007424
1 ONTACT Protocol(ONTP) به HNL
L0.0305196
1 ONTACT Protocol(ONTP) به MUR
0.0522348
1 ONTACT Protocol(ONTP) به NAD
$0.0202536
1 ONTACT Protocol(ONTP) به NOK
kr0.0116696
1 ONTACT Protocol(ONTP) به NZD
$0.0020184
1 ONTACT Protocol(ONTP) به PAB
B/.0.00116
1 ONTACT Protocol(ONTP) به PGK
K0.0049416
1 ONTACT Protocol(ONTP) به QAR
ر.ق0.0042224
1 ONTACT Protocol(ONTP) به RSD
дин.0.1166496
1 ONTACT Protocol(ONTP) به UZS
soʻm14.1463392
1 ONTACT Protocol(ONTP) به ALL
L0.0961292
1 ONTACT Protocol(ONTP) به ANG
ƒ0.0020764
1 ONTACT Protocol(ONTP) به AWG
ƒ0.002088
1 ONTACT Protocol(ONTP) به BBD
$0.00232
1 ONTACT Protocol(ONTP) به BAM
KM0.0019372
1 ONTACT Protocol(ONTP) به BIF
Fr3.42084
1 ONTACT Protocol(ONTP) به BND
$0.0014964
1 ONTACT Protocol(ONTP) به BSD
$0.00116
1 ONTACT Protocol(ONTP) به JMD
$0.1870036
1 ONTACT Protocol(ONTP) به KHR
4.67741
1 ONTACT Protocol(ONTP) به KMF
Fr0.48952
1 ONTACT Protocol(ONTP) به LAK
25.2173908
1 ONTACT Protocol(ONTP) به LKR
රු0.3522572
1 ONTACT Protocol(ONTP) به MDL
L0.019546
1 ONTACT Protocol(ONTP) به MGA
Ar5.1785648
1 ONTACT Protocol(ONTP) به MOP
P0.0093032
1 ONTACT Protocol(ONTP) به MVR
0.017748
1 ONTACT Protocol(ONTP) به MWK
MK2.0173908
1 ONTACT Protocol(ONTP) به MZN
MT0.0741356
1 ONTACT Protocol(ONTP) به NPR
रु0.1638616
1 ONTACT Protocol(ONTP) به PYG
8.28472
1 ONTACT Protocol(ONTP) به RWF
Fr1.68548
1 ONTACT Protocol(ONTP) به SBD
$0.0095468
1 ONTACT Protocol(ONTP) به SCR
0.016124
1 ONTACT Protocol(ONTP) به SRD
$0.0457156
1 ONTACT Protocol(ONTP) به SVC
$0.0101732
1 ONTACT Protocol(ONTP) به SZL
L0.0202768
1 ONTACT Protocol(ONTP) به TMT
m0.00406
1 ONTACT Protocol(ONTP) به TND
د.ت0.003393
1 ONTACT Protocol(ONTP) به TTD
$0.007888
1 ONTACT Protocol(ONTP) به UGX
Sh4.06928
1 ONTACT Protocol(ONTP) به XAF
Fr0.65192
1 ONTACT Protocol(ONTP) به XCD
$0.003132
1 ONTACT Protocol(ONTP) به XOF
Fr0.65192
1 ONTACT Protocol(ONTP) به XPF
Fr0.11832
1 ONTACT Protocol(ONTP) به BWP
P0.0155904
1 ONTACT Protocol(ONTP) به BZD
$0.0023316
1 ONTACT Protocol(ONTP) به CVE
$0.1098056
1 ONTACT Protocol(ONTP) به DJF
Fr0.20648
1 ONTACT Protocol(ONTP) به DOP
$0.0735672
1 ONTACT Protocol(ONTP) به DZD
د.ج0.1501388
1 ONTACT Protocol(ONTP) به FJD
$0.0026332
1 ONTACT Protocol(ONTP) به GNF
Fr10.0862
1 ONTACT Protocol(ONTP) به GTQ
Q0.0089088
1 ONTACT Protocol(ONTP) به GYD
$0.2433796
1 ONTACT Protocol(ONTP) به ISK
kr0.14036

منابع ONTACT Protocol

برای درک عمیق‌ تر ONTACT Protocol، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی ONTACT Protocol
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره ONTACT Protocol

امروز ONTACT Protocol (ONTP) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ONTP به واحد USD برابر است با 0.00116 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ONTP نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ONTP نسبت به USD برابر است با $ 0.00116. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار ONTACT Protocol چقدر است؟
ارزش بازار ONTP برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ONTP چقدر است؟
عرضه در گردش ONTP برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ONTP چقدر بوده است؟
ONTP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ONTP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ONTP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات ONTP چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ONTP برابر است با $ 48.51K USD.
آیا ONTP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ONTP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ONTP مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-20 05:37:55 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به ONTACT Protocol (ONTP)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-19 17:50:26به روز رسانی های صنعت
احساسات بازار رمز ارز از منطقه "ترس شدید" خارج می‌شود، شاخص ترس و طمع در حال حاضر در 29
10-19 14:26:41به روز رسانی های صنعت
بازار کریپتو در حالت بازار کناری، ارزش کل بازار در حال حاضر ۳.۷۲۳ تریلیون دلار
10-19 04:16:21به روز رسانی های صنعت
رتبه‌بندی فعالیت زنجیره‌های عمومی در ۷ روز گذشته: سولانا جایگاه اول را حفظ می‌کند
10-18 16:36:53به روز رسانی های صنعت
شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال در حال حاضر در 23، همچنان در منطقه ترس شدید
10-18 09:33:00به روز رسانی های صنعت
افزایش نقدینگی جهانی 24 ساعته به 1.02 میلیارد دلار، بیت کوین به پایین‌ترین قیمت از اوایل جولای می‌رسد
10-17 19:52:08به روز رسانی های صنعت
افزایش تقاضای گریز از ریسک جهانی به دلیل مشکلات وام‌های غیرعامل در دو بانک آمریکایی

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب ONTP به USD

مقدار

ONTP
ONTP
USD
USD

1 ONTP = 0.00116 USD

معامله ONTP

/USDTONTP
$0.00116
$0.00116$0.00116
+2.65%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --