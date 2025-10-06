ONTACT Protocol قیمت لحظه ای(ONTP)
0.00%
+2.65%
+78.46%
+78.46%
قیمت لحظه ای ONTACT Protocol (ONTP) برابر است با $ 0.00116. در 24 ساعت گذشته، ONTP در بازه قیمتی حداقل $ 0.00081 تا حداکثر $ 0.00118 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ONTP برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، ONTP در یک ساعت گذشته 0.00%، در 24 ساعت گذشته +2.65% و در 7 روز گذشته +78.46% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی ONTACT Protocol برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 48.51K. عرضه در گردش ONTP برابر است با --، و عرضه کل آن 1900000000 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 2.20M است.
پیگیری تغییرات قیمت ONTACT Protocol برای دوره های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ +0.0000299
|+2.65%
|30 روز
|$ -0.00074
|-38.95%
|60 روز
|$ -0.00256
|-68.82%
|90 روز
|$ -0.00869
|-88.23%
امروز، ONTP تغییر $ +0.0000299 (+2.65%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می دهد.
در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.00074 (-38.95%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه مدت توکن را نشان می دهد.
با گسترش بازه به 60 روز، ONTP تغییر $ -0.00256 (-68.82%) را تجربه کرده است که دید وسیع تری از عملکرد آن ارائه می دهد.
با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.00869 (-88.23%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می دهد.
می خواهید تاریخچه قیمت تمام وقت و تغییرات قیمت ONTACT Protocol (ONTP) را تجربه کنید؟
همین حالا صفحه تاریخچه قیمت ONTACT Protocol را ببینید.
پروتکل ONTACT یک پروژه است که برای حل مشکلات موجود در بازار IoT با هدف ایجاد یک اکوسیستم IoT غیرمتمرکز مبتنی بر Web 3.0 توسعه یافته است. برخلاف سیستمهای متمرکز IoT موجود، ما قصد داریم از طریق راهحلهای غیرمتمرکز، تولید و استفاده عادلانه از دادهها را ترویج کنیم و با بهرهبرداری از دادهها (Data Monetization)، یک اکوسیستم IoT فعالتر و کارآمدتر بسازیم.
هم اکنون ONTACT Protocol در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های ONTACT Protocol خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.
به علاوه، می توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ ONTP را بررسی کنید تا ببینید چگونه می توانید در دارایی های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره ONTACT Protocol را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه های کارشناسان مطلع شوید.
منابع جامع ما به گونه ای طراحی شده اند که تجربه خرید ONTACT Protocol شما را روان و آموزنده می سازند و اطمینان می دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.
ارزش ONTACT Protocol (ONTP) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی های شما از ONTACT Protocol (ONTP) در سال های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم اندازهای کوتاه مدت و بلندمدت ONTACT Protocol را بررسی کنید.
همین حالا پیش بینی قیمت ONTACT Protocol را بررسی کنید!
درک، توکنومیکس ONTACT Protocol (ONTP) میتواند بینش عمیقتری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکنها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان میدهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ONTP بیشتر بدانید!
آیا به دنبال نحوه خرید ONTACT Protocol هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام به گام ما، می توانید به راحتی ONTACT Protocol را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل های دقیق و آموزش های ویدیویی را برای شما فراهم کرده ایم که نحوه ثبت نام در MEXC و استفاده از گزینه های مختلف پرداخت را به سادگی نشان می دهد.
برای درک عمیق تر ONTACT Protocol، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:
قیمتهای ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه میشود که سرمایهگذاری صرفاً در پروژهها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آنها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایهگذاران تجربه سرمایهگذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایهگذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایهگذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمیتواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایهگذاریهای شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایهگذاریتان نیز نرسد. تصمیمات سرمایهگذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمیپذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که دادههای مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمتهای لحظهای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاعرسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه میشوند. پیوندهای ارائه شده به سایتهای شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC میباشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایتهای شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.
مقدار
1 ONTP = 0.00116 USD
کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --