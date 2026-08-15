تحلیل تکنیکال امروز Open Loot (OL) صفحه تحلیل Open Loot، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه OL، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Open Loot را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Open Loot (OL) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.004403 -- -13.18% -14.48% -46.20%

Open Loot اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Open Loot در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 6 خنثی 2 خرید 18 میانگین‌ های متحرک : خرید قوی فروش 0 خنثی 0 خرید 14 شاخص‌ های تکنیکال : خنثی فروش 6 خنثی 2 خرید 4 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.004407 0.004405 مقاومت دوم 0.004405 0.004404 مقاومت اول 0.004404 0.004404 نقطه محوری 0.004403 0.004403 حمایت اول 0.004402 0.004401 حمایت دوم 0.0044 0.004401 حمایت سوم 0.004399 0.0044

سیگنال‌ های بازار Open Loot حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.59M $5.88 M $6.47 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.04 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.04 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.00M خریدهای فعال 7 روزه $0.07 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.08 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Open Loot جریان سرمایه خالص ورودی قیمت OLUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 -$0.01 M 0.00 2026-08-14 $0.01 M 0.00 2026-08-13 $0.04 M 0.00 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 -$0.02 M 0.01 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Open Loot (OL) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Open Loot را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT OL $0.004403 $0.004403 $0.004403 +0.20% 12.93M (USDT) معامله کنید