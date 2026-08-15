خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام
سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره OneFootball Credits ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره OneFootball Credits ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

اطلاعات بیشتر درباره OFC

اطلاعات قیمت OFC

جفت OFC چیست؟

وب‌سایت رسمی OFC

توکنومیکس OFC

پیش‌بینی قیمت OFC

تاریخچه OFC

راهنمای خرید OFC

مبدل OFC به ارز فیات

اسپات OFC

فیوچرز USDT-M OFC

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

تحلیل تکنیکال امروز OneFootball Credits (OFC)

تحلیل تکنیکال امروز OneFootball Credits (OFC)

صفحه تحلیل OneFootball Credits، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه OFC، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل OneFootball Credits را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت OneFootball Credits (OFC)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.008212---20.25%-27.07%-83.81%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت OneFootball Credits

OneFootball Credits اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت OneFootball Credits در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خنثی
فروش 1
خنثی 19
خرید 6
میانگین‌ های متحرک:خنثیفروش 0خنثی 12خرید 2
شاخص‌ های تکنیکال:خنثیفروش 1خنثی 7خرید 4
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.00823
0.00822
مقاومت دوم
0.00822
0.00822
مقاومت اول
0.00822
0.00822
نقطه محوری
0.00821
0.00821
حمایت اول
0.00821
0.00821
حمایت دوم
0.0082
0.00821
حمایت سوم
0.0082
0.0082

سیگنال‌ های بازار OneFootball Credits

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.11M
$1.41 M
$1.51 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.00M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.01 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.01 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
0.00M
خریدهای فعال 7 روزه
$0.05 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$0.04 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

OneFootball Credits جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت OFCUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15$0.00 M0.01
2026-08-14$0.00 M0.01
2026-08-13$0.04 M0.01
2026-08-12$0.03 M0.01
2026-08-11-$0.07 M0.01

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره OneFootball Credits بیشتر کاوش کنید

معامله OneFootball Credits (OFC) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای OneFootball Credits را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTOFC
$0.008217
$0.008217$0.008217
+0.32%
12.75M (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب OFC به USD

مقدار

OFC
OFC
USD
USD

1 OFC = 0.008212 USD

تحلیل تکنیکال بیشتر در مورد ارزهای دیجیتال

تحلیل‌ های قیمت ارزهای دیجیتال پرطرفدار بیشتری را بیابید.