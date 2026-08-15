تحلیل تکنیکال امروز OneFootball Credits (OFC) صفحه تحلیل OneFootball Credits، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه OFC، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل OneFootball Credits را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت OneFootball Credits (OFC) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.008212 -- -20.25% -27.07% -83.81%

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت OneFootball Credits در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خنثی فروش 1 خنثی 19 خرید 6 میانگین‌ های متحرک : خنثی فروش 0 خنثی 12 خرید 2 شاخص‌ های تکنیکال : خنثی فروش 1 خنثی 7 خرید 4 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.00823 0.00822 مقاومت دوم 0.00822 0.00822 مقاومت اول 0.00822 0.00822 نقطه محوری 0.00821 0.00821 حمایت اول 0.00821 0.00821 حمایت دوم 0.0082 0.00821 حمایت سوم 0.0082 0.0082

سیگنال‌ های بازار OneFootball Credits حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.11M $1.41 M $1.51 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.01 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.01 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.00M خریدهای فعال 7 روزه $0.05 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.04 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. OneFootball Credits جریان سرمایه خالص ورودی قیمت OFCUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $0.00 M 0.01 2026-08-14 $0.00 M 0.01 2026-08-13 $0.04 M 0.01 2026-08-12 $0.03 M 0.01 2026-08-11 -$0.07 M 0.01 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله OneFootball Credits (OFC) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای OneFootball Credits را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT OFC $0.008217 $0.008217 $0.008217 +0.32% 12.75M (USDT) معامله کنید