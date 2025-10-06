قیمت لحظه‌ ای Nyx Eternal امروز برابر است با 0.000173 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت NYX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت NYX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Nyx Eternal امروز برابر است با 0.000173 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت NYX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت NYX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت لحظه‌ ای 1 NYX به USD:

$0.000173
-3.99%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Nyx Eternal (NYX)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:13:38 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Nyx Eternal (NYX) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.0001721
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.0002136
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.0001721
$ 0.0002136
--
--
0.00%

-3.98%

-27.35%

-27.35%

قیمت لحظه‌ ای Nyx Eternal (NYX) برابر است با $ 0.000173. در 24 ساعت گذشته، NYX در بازه قیمتی حداقل $ 0.0001721 تا حداکثر $ 0.0002136 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته NYX برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، NYX در یک ساعت گذشته 0.00%، در 24 ساعت گذشته -3.98% و در 7 روز گذشته -27.35% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Nyx Eternal (NYX)

--
$ 56.67K
$ 0.00
--
--
SOL

ارزش بازار فعلی Nyx Eternal برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.67K. عرضه در گردش NYX برابر است با --، و عرضه کل آن -- می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن -- است.

تاریخچه قیمت Nyx Eternal (NYX) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Nyx Eternal برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00000719-3.98%
30 روز$ -0.007233-97.67%
60 روز$ -0.001827-91.35%
90 روز$ -0.001827-91.35%
تغییر قیمت امروز Nyx Eternal

امروز، NYX تغییر $ -0.00000719 (-3.98%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Nyx Eternal

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.007233 (-97.67%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Nyx Eternal

با گسترش بازه به 60 روز، NYX تغییر $ -0.001827 (-91.35%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Nyx Eternal

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.001827 (-91.35%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Nyx Eternal (NYX) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Nyx Eternal را ببینید.

Nyx EternalNYX چیست

توکن NYX یک توکن بت هوش مصنوعی است که به نام الهه شب یونانی نامگذاری شده است و روایت آن «بت هوش مصنوعی است که با توجه تغذیه می‌شود»، و از طریق وظایف اجتماعی و مکانیسم‌ های سوزاندن، حضور پیدا می‌کند و گسترش می‌یابد.

هم اکنون Nyx Eternal در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Nyx Eternal خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ NYX را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Nyx Eternal را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Nyx Eternal شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Nyx Eternal (USD)

ارزش Nyx Eternal (NYX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Nyx Eternal (NYX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Nyx Eternal را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Nyx Eternal را بررسی کنید!

توکنومیکس Nyx Eternal (NYX)

درک، توکنومیکس Nyx Eternal (NYX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده NYX بیشتر بدانید!

نحوه خریدNyx Eternal (NYX)

آیا به دنبال نحوه خرید Nyx Eternal هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Nyx Eternal را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

NYX به ارزهای محلی

منابع Nyx Eternal

برای درک عمیق‌ تر Nyx Eternal، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Nyx Eternal

امروز Nyx Eternal (NYX) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای NYX به واحد USD برابر است با 0.000173 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی NYX نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی NYX نسبت به USD برابر است با $ 0.000173. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Nyx Eternal چقدر است؟
ارزش بازار NYX برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش NYX چقدر است؟
عرضه در گردش NYX برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت NYX چقدر بوده است؟
NYX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت NYX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
NYX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات NYX چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای NYX برابر است با $ 56.67K USD.
آیا NYX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد NYX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت NYX مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:13:38 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Nyx Eternal (NYX)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

