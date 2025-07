اطلاعات Nordek (NRK).

NORDEK strives to be the most business and consumer-friendly blockchain ecosystem for mainstream adoption of web3 payments.

وب‌ سایت رسمی: https://nordek.io وایت پیپر https://nordek.io/NORDEK%20WHITEPAPER.pdf کاوشگر بلوک: https://nordekscan.com/