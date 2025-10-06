قیمت لحظه‌ ای Nobody Sausage امروز برابر است با 0.0000000000000338 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت NOBODYETH به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت NOBODYETH را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Nobody Sausage امروز برابر است با 0.0000000000000338 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت NOBODYETH به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت NOBODYETH را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Nobody Sausage

Nobody Sausage قیمت لحظه ای(NOBODYETH)

قیمت لحظه‌ ای 1 NOBODYETH به USD:

$0.0000000000000338
$0.0000000000000338
+0.59%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Nobody Sausage (NOBODYETH)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:13:10 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Nobody Sausage (NOBODYETH) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.0000000000000336
$ 0.0000000000000336
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.000000000000035
$ 0.000000000000035
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.0000000000000336
$ 0.0000000000000336

$ 0.000000000000035
$ 0.000000000000035

$ 0.000000000001263041
$ 0.000000000001263041

$ 0.000000000000077209
$ 0.000000000000077209

0.00%

+0.59%

-33.60%

-33.60%

قیمت لحظه‌ ای Nobody Sausage (NOBODYETH) برابر است با $ 0.0000000000000338. در 24 ساعت گذشته، NOBODYETH در بازه قیمتی حداقل $ 0.0000000000000336 تا حداکثر $ 0.000000000000035 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته NOBODYETH برابر با $ 0.000000000001263041 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.000000000000077209 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، NOBODYETH در یک ساعت گذشته 0.00%، در 24 ساعت گذشته +0.59% و در 7 روز گذشته -33.60% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Nobody Sausage (NOBODYETH)

No.4366

$ 0.00
$ 0.00

$ 34.50
$ 34.50

$ 14.20K
$ 14.20K

0.00
0.00

420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000

420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000

0.00%

ETH

ارزش بازار فعلی Nobody Sausage برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 34.50. عرضه در گردش NOBODYETH برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 420000000000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 14.20K است.

تاریخچه قیمت Nobody Sausage (NOBODYETH) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Nobody Sausage برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.000000000000000198+0.59%
30 روز$ -0.0000000000000438-56.45%
60 روز$ -0.0000000000001662-83.10%
90 روز$ -0.0000000000001662-83.10%
تغییر قیمت امروز Nobody Sausage

امروز، NOBODYETH تغییر $ +0.000000000000000198 (+0.59%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Nobody Sausage

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.0000000000000438 (-56.45%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Nobody Sausage

با گسترش بازه به 60 روز، NOBODYETH تغییر $ -0.0000000000001662 (-83.10%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Nobody Sausage

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.0000000000001662 (-83.10%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Nobody Sausage (NOBODYETH) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Nobody Sausage را ببینید.

Nobody SausageNOBODYETH چیست

هر کسی می‌ تواند «هیچ‌ کس» باشد.

هم اکنون Nobody Sausage در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Nobody Sausage خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ NOBODYETH را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Nobody Sausage را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Nobody Sausage شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Nobody Sausage (USD)

ارزش Nobody Sausage (NOBODYETH) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Nobody Sausage (NOBODYETH) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Nobody Sausage را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Nobody Sausage را بررسی کنید!

توکنومیکس Nobody Sausage (NOBODYETH)

درک، توکنومیکس Nobody Sausage (NOBODYETH) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده NOBODYETH بیشتر بدانید!

نحوه خریدNobody Sausage (NOBODYETH)

آیا به دنبال نحوه خرید Nobody Sausage هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Nobody Sausage را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

NOBODYETH به ارزهای محلی

منابع Nobody Sausage

برای درک عمیق‌ تر Nobody Sausage، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Nobody Sausage
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Nobody Sausage

امروز Nobody Sausage (NOBODYETH) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای NOBODYETH به واحد USD برابر است با 0.0000000000000338 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی NOBODYETH نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی NOBODYETH نسبت به USD برابر است با $ 0.0000000000000338. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Nobody Sausage چقدر است؟
ارزش بازار NOBODYETH برابر است با $ 0.00 USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش NOBODYETH چقدر است؟
عرضه در گردش NOBODYETH برابر است با 0.00 USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت NOBODYETH چقدر بوده است؟
NOBODYETH به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.000000000001263041 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت NOBODYETH در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
NOBODYETH به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.000000000000077209 USD رسید.
حجم معاملات NOBODYETH چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای NOBODYETH برابر است با $ 34.50 USD.
آیا NOBODYETH در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد NOBODYETH در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت NOBODYETH مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:13:10 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Nobody Sausage (NOBODYETH)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

معامله NOBODYETH

/USDTNOBODYETH
$0.0000000000000338
$0.0000000000000338
+0.59%

$114,162.71

$4,126.68

$0.05491

$200.82

$4.1285

$4,126.68

$114,162.71

$200.82

$2.6333

$1,140.99

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.001214

$0.01795

$0.0000000000000001634

$0.1610

$0.0000000000292

$0.04385

$0.01795

