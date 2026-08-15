تحلیل تکنیکال امروز Nil Token (NIL) صفحه تحلیل Nil Token، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه NIL، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Nil Token را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Nil Token (NIL) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.0489 -- +39.71% +40.31% -3.36%

Nil Token اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Nil Token در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی فروش فروش 16 خنثی 1 خرید 9 میانگین‌ های متحرک : فروش قوی فروش 12 خنثی 1 خرید 1 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 4 خنثی 0 خرید 8 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.04893 0.0489 مقاومت دوم 0.0489 0.04886 مقاومت اول 0.04883 0.04884 نقطه محوری 0.0488 0.0488 حمایت اول 0.04873 0.04876 حمایت دوم 0.0487 0.04874 حمایت سوم 0.04863 0.0487

سیگنال‌ های بازار Nil Token حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.35M $5.85 M $6.20 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه -0.03M خریدهای فعال 3 روزه $4.67 M فروش‌ های فعال 3 روزه $4.70 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.11M خریدهای فعال 7 روزه $11.16 M فروش‌ های فعال 7 روزه $11.27 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Nil Token جریان سرمایه خالص ورودی قیمت NILUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $0.16 M 0.05 2026-08-14 -$0.08 M 0.04 2026-08-13 -$0.09 M 0.04 2026-08-12 $0.35 M 0.04 2026-08-11 -$0.33 M 0.04 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Nil Token (NIL) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Nil Token را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT NIL $0.04893 $0.04893 $0.04893 +17.33% 51.15M (USDT) معامله کنید / USDC NIL $0.04895 $0.04895 $0.04895 +17.55% 43.14M (USDT) معامله کنید