خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام
سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Nexus ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Nexus ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

اطلاعات بیشتر درباره NEX

اطلاعات قیمت NEX

جفت NEX چیست؟

وایت‌ پیپر NEX

وب‌سایت رسمی NEX

توکنومیکس NEX

پیش‌بینی قیمت NEX

تاریخچه NEX

راهنمای خرید NEX

مبدل NEX به ارز فیات

اسپات NEX

فیوچرز USDT-M NEX

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

تحلیل تکنیکال امروز Nexus (NEX)

تحلیل تکنیکال امروز Nexus (NEX)

صفحه تحلیل Nexus، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه NEX، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Nexus را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Nexus (NEX)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.0000015--+3.59%-14.44%0.00%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Nexus

Nexus اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Nexus در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خرید قوی
فروش 3
خنثی 7
خرید 16
میانگین‌ های متحرک:خرید قویفروش 2خنثی 1خرید 11
شاخص‌ های تکنیکال:خنثیفروش 1خنثی 6خرید 5
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.000001503
0.000001502
مقاومت دوم
0.000001502
0.000001502
مقاومت اول
0.000001502
0.000001502
نقطه محوری
0.000001501
0.000001501
حمایت اول
0.000001501
0.000001501
حمایت دوم
0.0000015
0.000001501
حمایت سوم
0.0000015
0.0000015

سیگنال‌ های بازار Nexus

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.52M
$0.91 M
$1.43 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.00M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.02 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.02 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
0.00M
خریدهای فعال 7 روزه
$0.09 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$0.10 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Nexus جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت NEXUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14$0.01 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12-$0.04 M0.00
2026-08-11-$0.03 M0.00

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره Nexus بیشتر کاوش کنید

معامله Nexus (NEX) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Nexus را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDCNEX
$0.000001498
$0.000001498$0.000001498
-4.15%
35.89B (USDT)
/USDTNEX
$0.0000015
$0.0000015$0.0000015
-4.09%
43.92B (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب NEX به USD

مقدار

NEX
NEX
USD
USD

1 NEX = 0.0000015 USD

تحلیل تکنیکال بیشتر در مورد ارزهای دیجیتال

تحلیل‌ های قیمت ارزهای دیجیتال پرطرفدار بیشتری را بیابید.